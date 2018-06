Akcionárov povzbudil do investovania aj nedostatok negatívnych správ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. júna (TASR) - Štart do nového týždňa sa v pondelok (4.6.) na americkej akciovej burze v New Yorku vydaril. Jej hlavný index Dow Jones Industrial Average (DJIA) vzrástol o 0,72 % na 24.813,69 bodu. Akcie Apple, ťažkej váhy burzy, sa dostali na rekordnú hodnotu. Americká investičná banka JPMorgan predpovedá, že spoločnosť dosiahne tento rok ešte lepšie výsledky, než sa doteraz očakávali.Ani správy o slabnúcich objednávkach pre priemysel vraj nemôžu pokaziť celkovú dobrú náladu. Do úzadia sa zatiaľ dostal aj obchodný konflikt medzi Spojenými štátmi na jednej strane, Čínou a EÚ na strane druhej.uviedol analytik David Madden zo spoločnosti CMC Markets.S&P 500, širšie koncipovaný index burzy v New Yorku, v pondelok posilnil o 0,45 % na 2746,87 bodu. Dostal sa na najvyššiu hodnotu od polovice marca.Technologický výberový index Nasdaq dosiahol prírastok 0,84 % a skončil na hodnote 7143,57 bodu. Priblížil sa tak k svoju historickému rekordu z polovice marca, ktorý je 7186,09 bodu.