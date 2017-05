Akčné plány vlády budú koordinovať na úrovni Prešovského kraja

Peter Chudík, archívne foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Prešov 25. mája (TASR) – Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa stretlo dnes okolo 50 zástupcov z okresov Kežmarok, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou, v ktorých sa vlani konali výjazdové rokovania vlády SR a prijali sa tam akčné plány rozvoja najmenej rozvinutých okresov Prešovského kraja. Cieľom dnešného rokovania bolo zistiť, ako sa realizujú zámery vlády po necelom roku od ich prijatia.Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin skonštatoval, že dnes išlo o prvé stretnutie po prijatí akčných plánov na pôde kraja. Informoval, že bude požadovať zmobilizovať a zintenzívniť prácu rozvojových centier a členov rád v okresoch. Naštartovali sa stredné školy, kde je zameranie na odbory, ktoré sú žiadané na trhu práce. Ako vzor menoval okres Kežmarok. Naštartované sú menšie podniky, ktoré by mohli dostať v priebehu mesiaca–dvoch podporu na vytvorenie nových pracovných miest. Rozširovať sa budú materské školy. Rozpracované sú projekty zamerané na vodozádržné opatrenia a čističky odpadových vôd. Pracuje sa na podpore kultúrnych pamiatok a hradov, kde nájdu prácu dlhodobo nezamestnaní. Pre mladých farmárov je k dispozícii 30 miliónov eur s prísľubom 18 miliónov eur výhradne pre tieto okresy.uviedol Marcinčin. Pripomenul aj úlohu jednotlivých ministerstiev. Za dôležité považuje vybrať priority a flexibilne reagovať na vývoj na trhu práce a na nových podnikateľov.Predseda PSK Peter Chudík povedal, že niektoré veci je potrebné koordinovať z pozície kraja, lebo vývoj ide ďalej, nezamestnanosť je dnes úplne iná, ako bola vlani, na niektoré veci bude potrebné reagovať flexibilne. Skonštatoval, že dnes sa zhodli na tom, že v Prešovskom kraji ani nie je potrebné zriadiť Krajské koordinačné centrum, lebo PSK má odbor regionálneho rozvoja, ktorý to dokáže zvládnuť. Najbližšie podobné stretnutie v regiónoch zvolal na 8. júna do Čiernej nad Topľou a ďalšie na 9. júna v Kežmarku. Cieľom rokovania je konkrétne riešiť úlohy vyplývajúce z akčných plánov v týchto okresoch.Marcinčin doplnil, že vláda chce rozšíriť aktuálnych 12 okresov, kde akčné plány už spustili do života, o ďalších päť okresov v rámci Slovenska, kde by podľa počtu uchádzačov o zamestnanie s použitím rovnakého kľúča ako vlani, vláda investovala okolo 2,9 milióna eur.