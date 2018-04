AKČNÉ ŽENY z komárňanskej bytovky zadržali zlodeja

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Komárno 13. apríla (TASR) – Akčné ženy z bytovky na Družstevnej ulici v Komárne chytili zlodeja, ktorý chcel kradnúť v jednom z bytov v bytovom dome. Neznámeho muža, ktorý preskočil vo štvrtok (12.4.) popoludní oplotenie domu, si z okna svojho bytu všimla 63-ročná Magdaléna. Videla, ako muž vytiahol zo zámku jednej z garáží kľúče. Žena vybehla na ulicu a zalarmovala obyvateľov bytovky.informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová.Pani Alžbeta vošla do bytu Márie. Pozorne prezrela izby a keď vychádzala von z bytu, vybehol neznámy muž. Ujsť sa mu však nepodarilo, pretože ho na chodbe spacifikovala a až do príchodu polície zadržala 50-ročná Alžbeta. Ženy stihli do príchodu polície prezrieť podozrivému vrecká a zistiť, že Márii ukradol z peňaženky 15 eur.Policajti predviedli 36-ročného Františka z komárňanskej mestskej časti Veľký Harčáš na oddelenie, kde ku skutku vypovedal. Muž nebol pre policajtov neznámy, už v minulosti sa dopúšťal majetkovej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ po vykonaní všetkých procesných úkonov obvinil Františka zo zločinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Zároveň spracoval podnet na návrh na jeho väzobné trestné stíhanie. Keďže obvinený skutok spáchal na chránenej osobe, hrozí mu v zmysle trestného zákona trest odňatia slobody na tri až desať rokov.