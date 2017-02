Aké sú trendy pre tohtoročný trh s mobilnými aplikáciami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - Výskum spoločnosti App Annie predpokladá, že celkové výdavky spotrebiteľov na nákup mobilných aplikácií sa do roku 2020 vyšplhajú až na 166 miliárd dolárov (156,176 miliardy eur). Spotrebitelia tento rok minuli na nákup mobilných aplikácií zhruba 65 miliárd dolárov a inzerenti kúpili reklamný priestor priamo v aplikáciách za 101 miliárd.Na začiatku nového roka sa spoločnosť Resco, špecializujúca sa na mobilné aplikácie, pozrela na najdôležitejšie trendy, ktoré čaká tento biznis v tomto roku.predpovedá Agnes Vaľková, marketingová manažérka pre Resco.Odborníci predpokladajú, že v roku 2022 bude až 70 % akýchkoľvek interakcií so softvérom v rámci firiem prebiehať prostredníctvom mobilných zariadení.V posledných mesiacoch možno sledovať, že Netflix sa stal prvou platformou schopnou konkurovať tradičným televíznym kanálom. Služba je tak typickým príkladom toho, ako inovátor dokáže narušiť etablované odvetvie, akým je televízia. Tento trend bude i naďalej rásť. Neflix, a jemu podobní, ťažia najmä z rastúcej popularity videí krátkych foriem a možností zdieľať videá v živom vysielaní. Týka sa to aj YouTube, Facebooku a Snapchatu. Čas, ktorý strávia ľudia na YouTube, rapídne rastie. V októbri to bol medziročný nárast o takmer polovicu. Budúcnosť by mala priať najmä aplikácii Snapchat, ktorá by mohla predbehnúť aj Netlix.Rastie tiež význam aplikácií v "Business to Consumer" komunikácii. Možnosť komunikovať so zákazníkmi prostredníctvom krátkych správ online robí firemnú konverzáciu oveľa efektívnejšou. Vďaka veľkému počtu aplikácií, ktoré to umožňujú, napríklad Facebook Messenger, WhatsApp alebo rastúcej integrácii firemných facebookových stránok do firemnej komunikácie, sa stáva tento komunikačný kanál stále viac populárnejší a postupne nahrádza doteraz používané individuálne firemné komunikačné nástroje.Dočasné aplikácie (Instant Apps) umožňujú používateľom prístup k nim cez Android bez potreby sťahovať ich na zariadenie. Túto technologickú novinku oznámil na jar tohto roka Google. Cestovateľské aplikácie alebo aplikácie na donášku jedla tak zvýšia svoju hodnotu vďaka trendu zvanému "distributed discovery". Týkať sa to bude i služieb v oblasti rezervácie hotelov alebo služieb, ktoré nahrádzajú taxíky.Virtuálna realita predstavuje možnosť, ako si pozerať videá v 360-stupňovom rozhraní. Dá sa to využiť napríklad v televíznych zábavných reláciách, videohrách a podobne. V roku 2017 možno očakávať uvedenie nových zariadení na trh. Samsung Gear VR napríklad pravdepodobne úspešne prekoná predchádzajúce pokusy ako napríklad Oculus alebo HTC Vive.Taktiež sa v tomto roku očakáva presun pozornosti výrobcov zariadení a vlastníkov platforiem zo smart hodiniek k smart okuliarom. Či už pôjde o zariadenia fungujúce na princípe kamery – Snap Spectacles, alebo o platformy využívajúce rozšírenú realitu ako napríklad Microsoft HoloLens.Posun sa očakáva v oblasti aplikácii hlasový pomocník v domácnosti. Tento rok si stiahlo aplikáciu Amazon Echo, ktorá funguje ako hlasový sprievodca, až 3,5 milióna ľudí. Nedávno uviedol na tento trh svoj produkt i Google pod názvom Google Home." uzatvára Vaľková.