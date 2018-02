Akého prezidenta si zaslúži Česko, ukáže na plátne Febiofest

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. februára (TASR) - Rôzne polohy rozdelenej spoločnosti, ako ju ukázali prezidentské voľby v Česku a ich tesné výsledky, ukazujú české filmové novinky, ktoré v slovenskej premiére prinesie Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest. Jubilejný 25. ročník sa uskutoční v Bratislave od 15. do 21. marca a následne v ďalších desiatich slovenských mestách.Akého prezidenta by si zaslúžilo Česko, ukáže na festivalovom plátne snímka Prezident Blaník. Nadväzuje na český internetový seriálový hit Kancelář Blaník a s hrdinom Tondom Blaníkom, satirickým českým Frankom Underwoodom, reálne vstupuje priamo do prezidentskej kampane. Slávny fiktívny lobista Blaník alias herec Marek Daniel na mítingoch sľubuje maslo do každej rodiny aj korupciu dostupnú pre všetkých. Stretáva sa s aktérmi českého politického panoptika, s Mirkom Topolánkom či Andrejom Babišom. Dokonca sa mu podarilo zohnať skutočných 100.000 podpisov. "Náš prvý a nečakaný vstup do reality bolo nakrúcanie debaty na právnickej fakulte. Herci Michal Dalecký a Halka Třešňáková sedeli v publiku a hrali Tondových spolupracovníkov Žížalu a Lenku. Kandidátom dávali dosť nehorázne otázky. Keď sa Žížala spýtal Drahoša, za koľko by sa nechal podplatiť, tak ho nespoznal a nevedel, čo má robiť. Až Drahošova žena naňho musela gestikulovať, že je to vtip," povedal v rozhovore scenárista Tomáš Hodan. Blaník je však vážnejší, než kedykoľvek predtým a režisér Marek Najbrt si už nerobí srandu úplne zo všetkého, ale ukazuje, kde sa už sranda v českej spoločnosti končí.Ako dnes vyzerá odvrátená tvár hry na český kapitalizmus, zas ukáže dokument Český Žurnál: Hranice práce. Režisérka Apolena Rychlíková sleduje novinárku Sašu Uhlovú, ktorá sa v rámci svojho experimentu postupne zamestnala na viacerých najhoršie platených pracovných miestach, kde ľudia robia za minimálnu mzdu bez prestávok a nároku na čokoľvek. Pohľad na životy ľudí na sociálnom a ekonomickom okraji spoločnosti väčšinou nakrútili skrytou kamerou a v Česku s ním zaznamenali búrlivé ohlasy. Snímka vyhrala hlavnú aj divácku cenu na minuloročnom dokumentárnom festivale v Jihlave.Na okraj spoločnosti, ale aj na samý okraj ČR, vycestovali za svojimi hrdinami filmári Lukáš Kokeš a Klára Tasovská. Vydali sa za mladými ľuďmi do Varnsdorfu. Je to miesto akoby vytrhnuté z Európy, kde resentiment za starými dobrými časmi za železnou oponou stále pretrváva. Dokument Nic jako dřív je poetickým hraným filmom stojacim na nehercoch - štyroch tínedžeroch, ktorí neisto vstupujú do sveta dospelých.Divákom sa počas 25. MFFK Febiofest predstaví v slovenských premiérach vyše 100 snímok. Verejnosť si môže zakúpiť špeciálny Febiopas, ktorý umožní desať voľných vstupov na akékoľvek festivalové projekcie počas bratislavského festivalového maratónu. Dostupný je na portáli Predpredaj.sk. i v hlavnom festivalovom dejisku v Kine Lumiére v Bratislave.