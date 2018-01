Ako boli v závere roka 2017 na tom s počúvanosťou slovenské rádiá?

Ilustračná snímka. Foto: Martin Ferenčík Foto: Martin Ferenčík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. januára (TASR) – Najpočúvanejšie rozhlasové stanice v slovenskom éteri sú aj naďalej Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun rádio. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Median SK, ktorý mapoval záver roku 2017 (X. až XII. etapa).Oproti predošlému prieskumu Radioprojekt si čelná rozhlasová stanica o niečo pohoršila v počúvanosti a mierne na ňu dotiahli v poradí druhé a tretie rádio. Rádio Expres dosiahlo týždennú počúvanosť 34,5 percenta (pokles o 0,2 %).V prípade Rádia Slovensko deklarovalo 28,9 percenta respondentov, že si túto stanicu naladili v priebehu posledného týždňa, čo je nárast o pol percentuálneho bodu. O rovnakú hodnotu stúplo aj Fun Rádio, ktoré má počúvanosť 24,2 percenta.Za prvou trojkou nasleduje Rádio Jemné s počúvanosťou 15,6 percenta, v prípade ďalšieho Rádia Európa je týždenná počúvanosť na úrovni 15 percent, za ním sú Rádio Vlna (13,7 %) a Rádio Regina (12,3 %).Rozhlasová sieť sa aj naďalej doťahuje na verejnoprávny RTVS. Dosiahla súhrnnú počúvanosť 39,6 percenta, kým šesť okruhov RTVS počúvalo 40,5 percenta poslucháčov. Rozhlasové stanice skupiny Fun media Group majú počúvanosť 30,7 percenta.Najväčší podiel na trhu má Rádio Expres (22,7 percenta), pred Rádiom Slovensko (22,1 %) a Fun rádiom (12,2 %). Štvrtý najväčší trhový podiel získalo Rádio Regina (7,9 %), nasledujú Rádio Jemné (7,7 %), Rádio Europa 2 (7,3 %) a Rádio Vlna (6,7 %). Ostatné rozhlasové stanice mali 13,5-percentný podiel na trhu.Najnovší prieskum Radioprojekt uskutočnila agentúra od 18. septembra do 17. decembra na vzorke 3293 respondentov. Celková počúvanosť slovenských rádií je podľa Lindy Kleinertovej zo spoločnosti Median SK na úrovni 87,1 percenta. Znamená to, že každý deň počúvajú rádio takmer tri milióny ľudí, v priemere si ho zapne každý občan SR denne na viac ako jednu hodinu a 50 minút.