Ako by mal vyzerať Luník IX? Porota vyhodnotila súťažné návrhy

Na archívnej snímke je odpad na sídlisku Luník IX. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 30. júla (TASR) – Návrhy na riešenie bytovej otázky na košickom sídlisku Luník IX priniesla ideová urbanisticko-architektonická súťaž, ktorú v uplynulých dňoch vyhodnotila odborná porota. Zo zaregistrovaných 24 tímov odovzdalo súťažný návrh desať účastníkov.Súťaž Luník IX. vyhlásilo v apríli mesto Košice v spolupráci s Mestskou časťou (MsČ) Košice - Luník IX, neziskovou organizáciou ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a odborným garantom – Slovenskou komorou architektov. Prvé miesto získal autorský tím v zložení Oto Nováček, Zuzana Capková, Marek Trebula, Patrik Bartas, Kristína Bogárová a Jakub Budaj.informovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová. Všetky súťažné návrhy pritom podľa nej priniesli podnetné myšlienky a nápady, okrem iného aj na tému svojpomocnej výstavby domov do osobného vlastníctva. Väčšina súťažiacich kládla dôraz nielen na bývanie, ale aj na verejné priestory, vybavenosť sídliska a zabezpečenie plôch pre pracovné príležitosti.uviedla Šnajdárová.Luník IX s rómskym obyvateľstvom prechádza výraznou urbanistickou transformáciou, kde sa podstatne mení charakter tohto obytného súboru. Osemposchodová panelová zástavba sa v tejto lokalite neosvedčila. Bytový fond sídliska bol zredukovaný približne na polovicu oproti pôvodnému stavu a neďaleko neho vznikla nelegálna osada Mašličkovo.Ako uviedla hovorkyňa, snahou mesta je vytvoriť základné podmienky na to, aby si obyvatelia Luníka IX, ktorí majú o to záujem, mohli v spolupráci s miestnou samosprávou pomôcť v prvom rade sami, bez dopadu na rozpočet mesta.Podľa magistrátu ideová súťaž architektonických návrhov rozvoja Luníka IX je vo viacerých ohľadoch výnimočná a špecifická svojou témou. Doposiaľ sa totiž na Slovensku nerealizovala verejná architektonická súťaž návrhov, ktorej predmetom by bolo riešenie bývania pre vylúčené rómske komunity. Táto súťaž má preto potenciál stať sa súčasťou odbornej diskusie o fyzickej podobe stavebných riešení bývania a udržateľného rozvoja takýchto lokalít aj mimo Luníka IX.