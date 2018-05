Ako sa rodí horské mlieko Foto: Liptov Foto: Liptov

Bratislava 29. mája (OTS) - Znie to ako príjemný návod na dovolenku a pritom hovoríme o živote kráv a ovečiek, ktoré svoje mlieko dávajú mliekarni na výrobu syrov, masla a bryndze Liptov.Kravy a ovce zo 73 slovenských fariem a salašov, ktoré dodávajú mlieko výhradne pre výrobky Liptov, sa pasú v horskom prostredí Liptova, Oravy, Spiša a v prípade ovčieho mlieka aj na Gemeri. Pri chove sa s dodržiavajú „welfare“ podmienky, to znamená, že tu vládne pohoda, blaho a prosperita. V kravínoch nájdete dokonca aj masážne kefy a ventilátory. Dobytok má dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, kde spásajú šťavnatú trávu a bylinky. Liptov vsadil na tradičné plemená zvierat, ktoré majú predpoklad na zvýšené fyzické zaťaženie v členitých horských pasienkoch. A tak slovenská strakatá (krava), či valaška (ovečka), sú súčasťou stád.Európska únia vydala nariadenie, ktorým stanovuje podmienky, kedy je možné označiť mlieko ako HORSKÉ. Liptov ich spĺňa všetky. Produkcia mlieka je v horskej oblasti, suroviny a krmivo pochádzajú hlavne z horských oblastí a mlieko sa spracováva tak isto v stanovenej nadmorskej výške, a to minimálne 500 m. Ak k tomu pripočítame ešte aj spokojný život kráv a oviec, môžeme hovoriť skutočne o horskom mlieku, ktoré sa používa na výrobu našich liptovských syrov, parených špecialít, bryndze a masla. Napokon chuť, farba a vôňa výrobkov Liptov je daná aj vďaka dobrým chovným podmienkam a vďaka bohatej rastlinnej diverzite horských pastvín.Akreditované laboratória vykonávali sériu testov s cieľom zistiť, čo sa nachádza v horskom mlieku a či obsahuje pesticídy. Horské mlieko dopadlo veľmi dobre. Okrem toho, že obsahuje všetko, čo má obsahovať dobré mlieko a pozitívne prekvapil zvýšený obsah vitamínu A. Vitamín A prispieva k správnej látkovej premene železa, k zachovaniu zdravých slizníc, k udržaniu zdravej pokožky, dobrého zraku a podieľa sa na správnom fungovaní imunitného systému. Laboratória vykonávali aj samostatné testovanie horského mlieka na zachytenie vyše 700 pesticídov a ich relevantných reziduí. A výsledok? Všetky analýzy potvrdili, že horské mlieko neobsahuje žiadny z týchto pesticídov.Viac informácií na stránke: https://www.nasliptov.sk/horskemlieko/