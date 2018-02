Ako sa starať o auto počas zimy?

Časté striedanie teplôt, premenlivé počasie v podobe dažďa a snehu, ale najmä soľ a štrk na cestách – to všetko ovplyvňuje stav vášho vozidla. Na čo všetko by ste mali pri starostlivosti o auto počas zimy myslieť a čo neopomenúť?

Starostlivosť o sklá

Ranná námraza na aute k zime jednoducho patrí. Aj keď sa zrovna ponáhľate, nepodceňujte silu prírody. Na sklá preto vždy používajte škrabku. Ak mrzne a na sklách máte skutočne hrubú vrstvu ľadu, radšej vždy naštartujte motor a zapnite kúrenie a vyhrievanie skiel. Nikdy na čelné sklo nelejte horúcu vodu – ľad možno trochu poľaví, ale sklo vám môže z takého teplotného šoku aj prasknúť.

Šetrné umývanie

V zime je na cestách množstvo soli, piesku a štrku, ktoré sa na auto ľahko zachytávajú. Ak sa ich chcete zbaviť, je dobré auto najskôr zbežne umyť. Hrubej špiny a nečistôt, ktoré môžu poškodiť lak, sa možno najlepšie zbaviť buď ručným umytím alebo návštevou bezkontaktných umyvární. Pri umývaní treba zvoliť aj primeranú teplotu vody – pri vriacej vode môže totiž popraskať lak. Šetrné opláchnutie auta po každej jazde sa odporúča aj vtedy, keď je garážované. Pod vplyvom vody a posypovej soli môžu totiž jeho súčasti rýchlo korodovať.

Kvalitná autokozmetika

Pred začiatkom zimy je viac ako dobré auto navoskovať alebo použiť keramickú ochranu. Aj sklá je možno ošetriť tzv. nanoochranou, vďaka ktorej sa na ne nelepí sneh ani ľad. Tým si ušetríte nielen čas potrebný na ich oškrabávanie, ale peniaze na zmes do odstrekovačov. Ak v nich ešte stále máte zmes z leta, prilejte do nej aj zimnú, tá by mala zvládnuť oveľa nižšie teploty.

Výhodné havarijné poistenie

So starostlivosťou o auto vám značne pomôže aj havarijná poistka . V prípade poškodenia auta vám z nej poisťovňa preplatí vzniknutú škodu alebo aj tzv. totálku, teda úplné zničenie vozidla. Rozsah preplatenej škody však závisí vždy od toho, aké riziká, poistnú sumu a spoluúčasť si pri uzatváraní poistenia zvolíte.