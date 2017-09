Ako sa stravovať pred a po tréningu?

Športovci potrebujú viac energie

Občerstvenie, ktoré je zdravé a ľahké na prípravu

Ak často športujete, mali by ste dodržiavať vyváženú stravu, ktorá podporí telo všetkými potrebnými živinami. Ľudský mozog spotrebuje 20-25% energie, ktorú sme prijali prostredníctvom jedla. Výživoví poradcovia poukazujú na to, že sacharidy by mali tvoriť základ našej stravy ako zdroj energie. Tiež je dôležité, aby sme jedli pravidelne, 5-krát do dňa, aby sme telu dodali potrebné vitamíny a živiny.Je dôležité, aby sme si uvedomili, aké množstvo zeleniny a ovocia skonzumujeme počas hlavných jedál a počas desiaty alebo olovrantu. Odborníci z WHO odporúčajú skonzumovať minimálne 400g zeleniny a viac ako 300g ovocia denne, rozdelených do piatich porcií. Jedna porcia môže byť 100% džús alebo balíček ovocného a zeleninového pyré. Ovocie, zelenina, džúsy a pyré obsahujú nie len množstvo vitamínov, ale tiež ľahko absorbovateľné sacharidy, ktoré nám dodávajú energiu.„Cieľom každodenného cvičenia je podporiť našu fyzickú kondičku a dobrú formu. Náročnejšie športy, ako napríklad dlhotraťové behy, spotrebujú mnoho sacharidov. Pravidelné tréningy, ktoré trvajú dlhšie ako hodinu, zvyšujú potrebu tela prijímať tieto sacharidy ešte viac. Preto, ak pravidelne a vytrvalostne športujete, mali by ste doplniť stravu cereáliami, zeleninou a ovocím obsahujúcim škroby, ktoré telu dodávajú správne množstvo sacharidov a pomáhajú udržať zásoby glykogénu v pečeni, ktoré sa po tréningu prirodzene znižujú,“ hovorí MUDr. Peter Minárik, PhD., expert kampane Džúsy a pyré – Vitamíny v SMART forme.Sacharidy sú teda dôležitým prvkom stravy, potrebným pre to, aby telu poskytli energiu a zabránili chronickej únave, a takisto pre to, aby obnovili zásoby glykogénu v pečeni a svaloch.„Aby sa cvičenie stalo účinným a spomalili sme znižovanie glykogénu, mali by ste jesť ľahko stráviteľné, netučné, na bielkoviny a sacharidy bohaté jedlo, ako napríklad krutóny, rezance, varené zemiaky, chudé mäso, najmä rybu, hydinu alebo králika, a v neposlednom rade dusenú alebo čerstvú zeleninu, napríklad uhorky“, radí MUDr. Peter Minárik, PhD.Ak vás čaká viac ako 1 hodina tréningu, potrebujete udržať správne množstvo vody (telesné tekutiny), elektrolytov a sacharidov, a to najmä v prípade horúceho počasia. Po cvičení, aby ste spomalili proces eliminácie glykogénu, by ste mali jesť akékoľvek ovocie, ideálne bobuľovité. Prípadne môžete zvoliť 100% džúsy a pyré obsahujúce sacharidy, ktoré sa rýchlo absorbujú do krvi, čím doplnia zásoby glykogénu.Rýchlym a šikovným občerstvením môže byť zeleninová tyčinka, ovocné plátky alebo 100% zeleninové a ovocné džúsy a pyré, ktoré neobsahujú žiadny pridaný cukor. Ľahko sa nosia so sebou, pretože je ich možné zakúpiť v praktických malých baleniach. Môžete ich mať teda vždy po ruke.Džúsy a pyré sú vhodný a chutný spôsob, ako získať extra vitamíny pre svoje telo a udržiavať si správny životný štýl.style="text-decoration: underline">Ako sa stravovať pred a po tréningu? © SITA Všetky práva vyhradené.