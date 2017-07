Ako si automobilky zabezpečia budúcnosť? Toto radia analytici

Na archívnej snímke priestory výrobného závodu KIA Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom dňa 10. februára 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 30. júla (TASR) – Slovensko je automobilovou veľmocou, čo sa týka výroby áut na jedného obyvateľa. Automobilky, ktoré sú najdôležitejším exportným odvetvím krajiny, sa budú musieť prispôsobovať novým trendom vo svete a postupne sa špecializovať na výrobu hybridných vozidiel či elektromobilov. Zhodli sa na tom ekonomickí analytici oslovení TASR.Je pravdepodobné, že podiel elektromobilov v produkcii jednotlivých automobiliek bude rásť na úkor spaľovacích motorov." priblížila analytička Poštovej banky Jana Glasová.Výrobcovia dopravných prostriedkov spolu so subdodávateľmi patria k hlavným ťahúňom slovenského priemyslu a predstavujú viac ako tretinu celkovej priemyselnej výroby. Zároveň automobilová výroba predstavuje zhruba 35 % celkového priemyselného vývozu krajiny. Výhodou Slovenska je existujúca skúsenosť a know-how v tejto oblasti.avizuje Glasová.Príchod štvrtej automobilky Jaguar Land Rover na Slovensko prináša nové pracovné miesta nielen v samotnom závode, ale aj v sieti subdodávateľov. Otázkou ale ostáva zabezpečenie kvalitnej pracovnej sily aj do budúcnosti, keďže už teraz sa výrobcovia sťažujú na jej nedostatok.upozornila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Zosúladenie vzdelávania s trhom práce by dopomohlo predísť dlhodobej štrukturálnej nezamestnanosti.doplnila.Slovensko nedokáže ovplyvniť ekonomický vývoj v Európe a vo svete, ani vonkajšie faktory, ktoré prispievajú k zmenám v automobilovom sektore, ako je príchod zdieľaných alebo autonómnych áut, no môže sa na prichádzajúce zmeny pripraviť.vysvetlil Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS).Nové technológie nezastaviteľne napredujú a popri klasických spaľovacích motoroch sa objavujú aj rôzne kombinované a hybridné automobily či elektromobily.predpokladá Glasová. Zároveň dodala, že pre väčší rozvoj a uplatnenie elektromobilov na cestách je potrebné rozsiahlejšie budovanie nabíjacích staníc a nemalé investície do výroby elektromobilov aj batérií.