Ako striekal známy stylista Marian Hornyák modelke pančušky?

BRATISLAVA 30. augusta 2017 (WBN/PR) - Väčšina z nás ho pozná v roli módneho stylistu v show Nákupné maniačky. My sme ho však zastihli v inej pozícii! Ako sa dostal Marian Hornyák k nohám krásnej modelky? Odhaľte kúsok zo zákulisného fotenia kampane...Ako hovorí Marian, prvý kontakt s ňou je dôležitý. Či už máme na mysli ženu alebo prichádzajúcu jeseň, každá si vyžaduje nové kúsky oblečenia. Teraz sa Marian, ako marketingový manažér obchodno-zábavného centra Bory Mall, rozhodol potešiť najmä pánov. Vytvoril kampaň, ktorá ohlasuje príchod veľkolepého Motosalónu Bory. „Tentokrát sme na fotenie hľadali „najkrajšie nohy“, priznáva Marián.Dámy, skúšali ste už niekedy silonky v spreji? „Je to niečo ako tekutý fotoshop,“ tvrdí fotograf kampane Michal Jakubec. „Používa sa najmä pri fotení, uľahčuje to následné upravovanie fotografií.“ Role hlavného „striekača“ pančušiek sa ujal Marián, ktorý svoju lásku k móde ani tento raz nezaprel a počas celého fotenia modelku „stajloval.“ A ako sme už u neho zvyknutí, aj teraz nám posiela radu: „Ak by ste niekedy siahli po tejto kozmetickej pomôcke, overte si starostlivo kvalitu značky a neverte informáciám na obale výrobku.“ Najdlhšie z celého fotenia totiž trvalo sušenie nastriekaných nôh modelky. 60 sekúnd, ako písali, nestačilo a po hodine schnutia museli ísť modelkine nohy aj tak pod vodu.Fotenie sa odohrávalo v presklenom showroome luxusných športových automobilov Maserati v Bratislave. Krásny svetlý priestor s kvalitnou podlahou a obkladmi na stenách poskytol na fotenie kampane dokonalý komfort. Všetko bolo dokonalé, malý problémik sa však predsa len vlúdil... Tekuté pančuchy na modelkiných nohách síce nedržali, na podlahe však zaschli okamžite. A tak v duchu hesla „Jeden za všetkých, všetci za jedného“ - fotograf, šéf kreatívnej agentúry a marketingový šéf Bory Mall - spoločne čistili podlahu. JVizuál napovedá tomu, čo je motívom kampane – pripravovaný Motosalón Bory. Imidžové zábery, ktoré viac zakrývajú, ako odhaľujú, boli nápadom kreatívnej agentúry Popcorn. Na vizuáli je atraktívna žena v trendy kúskoch najnovších kolekcií známych značiek, ktoré potešia ženské duše. Autom kampane je Maserati Quattroporte SQ4. „Neukážeme ani celé auto, ani ženu – ak chcete vidieť viac, príďte sa pozrieť na Motosalón Bory...“ pozýva Marián Hornyák.style="text-decoration: underline">Ako striekal známy stylista Marian Hornyák modelke pančušky? © SITA Všetky práva vyhradené.