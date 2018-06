Ako výber matracu ovplyvní vaše zdravie Foto: Nenzurovane.sk Foto: Nenzurovane.sk



• Matrace s tvrdosťou 1 – ľudia do 70 kilogramov

• Matrace s tvrdosťou 2 – ľudia do 90 kilogramov

• Matrace s tvrdosťou 3 – ľudia do 120 kilogramov

• Matrace s tvrdosťou 4 – ľudia do 150 kilogramov

• Matrace s tvrdosťou 5 – ľudia so zdravotnými problémami alebo výraznou nadváhou

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (OTS) - Často sa však stáva, že ráno sa zobudíme celí rozlámaní, ubolení a nevyspatí. Ak takto podobne vyzerajú vaše rána, pravdepodobne máte zlý matrac. Ak vám jeho vlastnosti ako tvrdosť, nosnosť, materiál a podobne nevyhovujú, má to pre váš spánok negatívne následky a časom tak utrpí aj to najcennejšie čo máte, vaše zdravie.Trh je matracmi presýtený a veľmi veľa značiek aj napriek nedostatočnej kvalite propaguje svoje výrobky ako tie najlepšie, najvhodnejšie a najzdravšie. Neexistuje univerzálny matrac pre každého a je dôležité vyberať podľa priorít a potrieb jedinca. K tomu, aby sme vedeli, aký matrac je pre nás najlepší je dôležité poznať základné parametre a vlastnosti.Podľa tvrdosti rozdeľujeme matrace do 5 skupín:Toto je jedna z najdôležitejších vlastností, ktoré pri výbere musíme zohľadniť. Ľudia s nižšou hmotnosťou môžu pokojne vyberať aj mäkšie matrace bez obavy, že by sa ich chrbtica veľmi prehýnala. Veľmi špeciálne sú takzvané sendvičové matrace, ktoré majú dva stupne tvrdosti, jeden pre horný a druhý pre dolný materiál.Z hľadiska výplne rozdeľujeme matrace na pružinové, latexové a penové. Latexové sú veľmi mäkké, vyrobené z prírodného materiálu. Sú kvalitné a nebývajú s nimi problémy. Pružinové matrace sú o niečo zložitejšie a poznáme dva druhy, klasické a taštičkové. Tu platí pravidlo, že pružiny by mali byť rozmiestnené rovnomerne a v dostatočnom množstve. Posledné penové matrace sú často polyuretánové a dôležitú úlohu tu zohráva hustota. Čím vyššia, tým lepšie.Poťah by mal byť jednoznačne odnímateľný, aby sa dal jednoducho zložiť a vyprať. Takisto by mal byť vhodný na pranie pri teplote najmenej 60 °C, čo je minimálna teplota na odstránenie organických nečistôt, potu a roztočov.Životnosť kvalitného matraca sa pohybuje okolo siedmich až ôsmich rokov. Správnou starostlivosťou ju ovplyvňujeme. Výber a následná starostlivosť oň vám zaručia pokojný a kvalitný spánok, ktorý sa odrazí aj na vašom zdravý. Na webe existujú rôzne recenzie a testy jednotlivých značiek a druhov matracov. Pre lepší prehľad, ktoré značky sú najkvalitnejšie, odporúčame navštíviť jeden z testov matracov . Dúfame, že vám tento článok pomohol a kúpite si matrac, s ktorým budete nadmieru spokojní.