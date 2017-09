Ako vybrať krúžok pre dieťa?

Foto: Helen Doron Foto: Helen Doron

Cudzie jazyky - Katalin Deák, jazyková škola Helen Doron English

• myslite vopred – riešte kurz skôr, než nastane problém v škole; dieťa sa tak vyhne pocitu frustrácie, ktorá by ho od učenia jazyka mohla odradiť

• kreativita – je lepšie, ak výučba prebieha mimo lavice - pohybovými aktivitami, tancom, pesničkami a pod.

• nadväznosť – v ponuke by mali byť nadväzujúce kurzy, aby sa neustále nemenila metóda a štýl výučby, to bráni sa dieťaťu posunúť

• veľkosť skupiny – ideálna je okolo 4 - 8 detí

• ukážková hodina – ak ju ponúkajú, zúčastnite sa, urobíte si tak lepšiu predstavu

• pre budúcnosť – angličtina je univerzálny jazyk, ktorým sa hovorí takmer po celom svete, dieťaťu sa isto zíde

Umelecký smer – Michaela Čobejová, herečka, literárno-dramatická výchova ZUŠ

• možnosti: hra na hudobnom nástroji, spev, tanec, balet, dramatická, hlasový príprava, maľba

• predpoklady: dieťa často a rado spieva, má rado riekanky, básničky; maľuje, kreslí

• rozvoj zručností: zlepšenie koncentrácie a predstavivosti

• posúva vpred: učenie hry na hudobný nástroj alebo iný rozvoj umeleckým smerom rozvíja aj dieťa, ktoré nemá výrazný talent

Športy

• možnosti: plávanie, futbal, hokej, atletika, gymnastika, beh, tenis, bedminton, basketbal, volejbal a pod.

• predpoklady: nadšenie z hry, fyziologická zdatnosť, dobrý zdravotný stav, vytrvalosť

• vyváženosť: kombináciou krúžkov zabezpečíte primeraný rozvoj dieťaťa, v technickej dobe je šport plusom

Koľko vás to bude stáť?

• jazykový kurz: cca 37 €/mesiac

• tanečná, výtvarná, hudobná, divadelný krúžok: skupinové vyučovanie cca 10 €/hodina, individuálne cca 15 €/1 hodina

• športové aktivity: závisí od počtu tréningových hodín na mesiac; napríklad futbal 2 x do týždňa – 35 €/ mesačne

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (OTS) - Pritom však stačí, aby si uvedomili, že výberom jedného docielia niekedy viac, než by sprvoti čakali.Učenie sa novým zručnostiam a získavanie vedomostí by malo byť už pre malé deti dôležitou súčasťou dňa. Rodičia si to uvedomujú a niekedy svoje dieťa až zbytočne zaťažujú v chybnej domnienke, že čím viac toho bude dieťa robiť, tým viac bude aj skutočne vedieť. To je však nie príliš uvážené konanie, pretože oveľa dôležitejšie je, aby sa postupovalo komplexne a sústredene sa rozvíjali konkrétne schopnosti.Šesť a sedem ročným deťom sa ešte stále rýchlo rozvíja fantázia, intuitívne premýšľanie a logika. Tento proces síce začal už v 3. a 4. roku života, odkedy sa dieťaťu začala formovať schopnosť učenia sa a tak už čo-to vie, no teraz začína hlbšie bádať a hľadať prvé súvislosti. To potvrdil aj výskum psychológa Benjamina Blooma z univerzity v Chicagu, ktorý považuje práve obdobie nástupu do školy za perspektívne na to, aby sa človek naučil dobre sa učiť. Lenže na druhej strane - netreba to ani v tomto veku preháňať. Prioritou rodičov by malo byť šťastie dieťaťa a to možno docieliť jedine tak, že mu dožičia to, čo má stále rado – teda hru. Veď nie nadarmo sa roky traduje Komenského slovné spojenie „učenie hrou“.Je vhodné, aby si dieťa pokiaľ možno samo povedalo, čo ho baví a zaujíma najviac, pretože hľadanie kompromisov zvolením dvoch krúžkov v jeden deň nie je z dlhodobého hľadiska vhodné. Dieťa je preťažené a mentálna kapacita klesá úmerne únave. Psychologičkaradí: „Odborníci odporúčajú vybrať jeden krúžok denne počas pracovného týždňa s tým, že jeden deň v rámci neho bude mať vaša ratolesť úplne voľno. Nech robí, čo len chce. Môže pozerať rozprávky, sedieť na záhrade či len ležať. Dajte vášmu dieťaťu mu voľnosť, aby ovládlo svoj deň!Takýto prístup je prospešný, o čom svedčí aj pozorovanie fyziologických zákonitosti vývoja mozgu malého dieťa. „“ radí psychologička. Podľa overenej metódy výučby angličtiny, ktorú pred 30 rokmi zaviedla po celom svete úspešne jazykovedkyňa Helen Doron, dieťa cudzí jazyk najprv počúva, pochopí ho a až potom začne rozprávať. To je aj najprirodzenejší spôsob, akým človek dokáže obsiahnuť podstatu reči. Týmto spôsobom získava pestrú slovnú zásobu a výskumy potvrdzujú, že verbálna inteligencia detí, ktoré rozumejú aj inému jazyku popri materinskom, je podstatne vyššia.Pri výbere krúžkov je nesmierne dôležité, aby ste si pripustili, že ani vy nepreferujete každý deň uniformnú zábavu. Preto je rozumné predpokladať, že ani vaše dieťa nebude mať obľubu výhradne v športe, ale ak vyrastá v prostredí, ktoré je aspoň trochu umelecky založené, bude mať tendenciu brať do rúk aj štetce a farbičky. Tak prečo mu nedopriať vyžitie aj touto formou?,“ radí. Preto odporúča neprihlasovať deti na viac ako 2 podobné krúžky naraz, skôr podnecovať ich fantáziu aj všeobecný vývoj – nejde len o rozvoj kognitívnych, ale aj fyzických schopností. Ideálne je preto podľa nej skombinovať jeden športový krúžok s jazykovým a doplniť ho o umelecký smer – napríklad hru na hudobnom nástroji prestriedať s futbalom a angličtinou. „,“ dodáva odborníčka.Chodenie na krúžok by však pre dieťa nemalo byť len nutným vyplnením voľného času. Práve výber vhodného krúžku môže byť určujúcim pre ich budúce povolanie. Skúsenosti s tým má aj herečka Michaela Čobejová, ktorá sa rozhodla odovzdávať svoje skúsenosti práve deťom na literárno-dramatickej výchove na Základnej umeleckej škole a tak rozvíjať ich talent. „“ radí. Ak teda viete, že vaše dieťa má nadanie na jazyky, hudbu alebo šport, nebojte sa podporiť ho v tom. Krúžok by nemal slúžiť na „zabitie“ nudy, ale na zmysluplný rozvoj detskej osobnosti s prínosom do jeho budúcnosti.Pri výbere krúžku pre deti na 1. stupni ZŠ by mali asistovať rodičia. So staršími deťmi sa o výbere krúžkov poraďte, nenúťte ich. Zohľadnite aj fyzické a psychické danosti dieťaťa.Nepreťažujte dieťa - všetkého veľa škodí a menej je niekedy viac. Radšej nech si dieťa postupne prehlbuje zručnosti, ako má naraz množstvo nových podnetov.Nútiť dieťa do niečoho, o čo nestojí, nemá zmysel. Ale je tiež potrebné ho pozitívne motivovať, aby v krúžku vytrvalo, aj keď sa jemu samému už príliš nechce. Pravidelná návšteva krúžku učí deti organizovať si čas, no aj zodpovednosti a samostatnosti.Je vhodné rozvíjať všetky danosti detí – nielen fyzické cez športový krúžok, ale aj umelecké cez spev, hru na hudobnom nástroji alebo balet a tiež vedomosti – cez počítačový či jazykový krúžok.Správne ohodnoťte možnosti vášho drobca – sami najlepšie poznáte jeho túžby, aj osobnostné črty. Nepreťažujte ho, myslite aj na to, že je potrebné v prvom rade zvládnuť školské povinnosti. Výber krúžku voľte aj podľa toho, či je extrovert alebo introvert, či ktoré vlohy a danosti u neho chcete rozvíjať.Špeciálny TIP: Nechajte dieťa jeden deň v pracovnom týždni oddychovať. Nech si vyberie aktivitu, ktorou ho chce stráviť, kľudne aj ničnerobením. Aj nuda môže byť niekedy užitočná.