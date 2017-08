Akreditačná komisia odporúča vziať licenciu zariadeniu Čistý deň

Na snímke resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 23. augusta (TASR) - Resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante by malo prísť o akreditáciu. Ministerstvu práce to dnes odporučila Akreditačná komisia. Rezort už skôr povedal, že centru ju vezme bezodkladne. Počkať si však musel na verdikt komisie, ako sa to uvádza v proteste generálneho prokurátora. Zariadenie sa ešte môže do 15 dní odvolať.Komisia sa dnes zaoberala všetkými novými skutočnosťami, o ktorých ju informovali zástupcovia ministerstva. K novým faktom sa vyjadril aj štatutárny zástupca Čistého dňa Peter Tománek. Komisia sa zhodla na tom, že nové skutočnosti a zistenia napĺňajú ustanovenie zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Podľa komisie existuje odôvodnená hrozba, že môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa, jeho priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývin, ale aj obava, že resocializačný program v Čistom dni neplní zákonný účel.Ministerstvo práce oboznámilo komisiu s oficiálnou informáciou Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, že jej vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči bývalému pracovníkovi Čistého dňa z prečinu sexuálneho zneužívania. Ďalším dôležitým faktom bola informácia úradu práce o výraznom náraste útekov maloletých klientov Čistého dňa, ktorý vysoko prevyšuje útekovosť v iných resocializačných strediskách. Ministerstvo zároveň vyhovelo protestu prokurátora proti predchádzajúcemu rozhodnutiu, čím bolo obnovené správne konanie o zrušení akreditácie.Komisia ako problematickú tiež vnímala medializáciu problémov zariadenia zo strany jeho vedenia a fakt, že do nej boli zatiahnutí aj maloletí klienti. Ministerstvo teraz pripraví rozhodnutie o zrušení akreditácie resocializačnému stredisku Čistý deň a jeho vydanie oznámi Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. To začne realizovať kroky na premiestnenie klientov tohto zariadenia.Správne konanie je dvojstupňové. Ak sa zariadenie odvolá v 15-dňovej lehote, v druhom stupni rozhodne na návrh rozkladovej komisie minister.Riaditeľ Čistého dňa Peter Tománek ešte pred verdiktom komisie novinárom povedal, že dostali otázky, ako chránia deti pred medializáciou, či prijali nové opatrenia a aké majú metódy práce. "Z komisie sme odišli v dobrej atmosfére, boli ústretoví," povedal s tým, že je na akýkoľvek verdikt pripravený.Zástupcovia centra sa už skôr vyjadrili, že s takýmto verdiktom nesúhlasia. Hovoria o protiprávnosti, chcú sa brániť. Ministerstvo práce začalo hovoriť o zrušení akreditácie po zistení nových informácií od polície. Tá mu nedávno potvrdila, že v obnovenom trestnom konaní jej vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z prečinu sexuálneho zneužívania voči bývalému pracovníkovi Čistého dňa.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) opakovane zdôrazňoval, že bude zohľadňovať každé nové zistenie v súvislosti s týmto zariadením," povedala hovorkyňa rezortu Veronika Husárová.Čistý deň v tomto videl protiprávnosť. Situácia sa nepáči ani rodičom detí v zariadení. Vznesené obvinenie z prečinu sexuálneho zneužívania voči bývalému pracovníkovi tohto strediska nie je podľa jej zástupcov dôvodom na takýto krok.uviedla Zuzana Tománková Miková, ktorá centrum zastupuje. Dôvody na odobratie akreditácie sú podľa nej zo zákona iné - ide o ohrozenie života, zdravia či vývinu dieťaťa v rámci metód práce.Tománková Miková povedala, že vznesenie obvinenia za sexuálne zneužívanie je vážna vec,uviedla. Stále podľa nej platí prezumpcia neviny.Komisia už raz odporúčala odobrať Čistému dňu akreditáciu, ale minister to neurobil. Podľa neho vtedy neexistovali žiadne zákonné dôvody na jej odobratie. Rezort ale tvrdí, že dôvody na odobratie akreditácie nedávno nastali.