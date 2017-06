Akrobatka predviedla adrenalínové vystúpenie nad Niagarskými vodopádmi

Niagarské vodopády. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. júna (TASR) – Známa americká akrobatka Erendira Wallendová predviedla vo štvrtok kúsok, z ktorého mrazí - vystúpenie na kruhu zavesenom na vrtuľníku letiacom ponad Niagarské vodopády. Akoby to nestačilo, kruhu sa 20 sekúnd držala len zubami. Informovali o tom miestne médiá.Vystúpenie trvalo osem minút a Erendira z neho mala podľa vlastných slov úžasný pocit. Priznala, že 91 metrov nad mohutnými vodopádmi bolo veternejšie než očakávala, no pohľad na jej manžela vo vrtuľníku ju upokojil. Bola tiež pripútaná bezpečnostným lanom, čo vyžadujú zákony štátu New York.Erendira týmto prekonala rekord, ktorý doteraz držal jej manžel Nick. Ten sa v roku 2011 držal zubami zavesený vo výške 76 metrov nad mestom Silver Dollar City v štáte Missouri.Tridsaťšesťročná matka troch detí vystúpila nad Niagarskými vodopádmi presne päť rokov po tom, ako jej manžel prešiel po 550 metrov dlhom lane natiahnutom medzi americkou a kanadskou časťou týchto vodopádov.Erendira nevystupovala na kruhu zavesenom na vrtuľníku po prvý raz. Napríklad v roku 2015 sa takto predviedla pred štartom série automobilových pretekov NASCAR.Wallendovci sú známa rodina odvážlivcov a cirkusových umelcov, ktorá v USA pôsobí už celé desaťročia.