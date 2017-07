Akropolu ani ďalšie pamiatky víkendový štrajk neochromí

Turisti stoja pred vchodom do antickej Akropoly v Aténach Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 27. júla (TASR) - Zamestnanci gréckeho ministerstva kultúry odvolali víkendový štrajk proti znižovaniu miest v rezorte, ktorý mal ochromiť komplex historických pamiatok na Akropole a ďalšie múzeá v Aténach. Informovala o tom dnes agentúra AP.Odbory sa tak rozhodli po stretnutí s ministrom kultúry v stredu večer. Šéf rezortu podľa ich slov zaujal "zodpovedný prístup" k požiadavkám zamestnancov.Víkendový štrajk v čase vrcholiacej letnej turistickej sezóny by dôležitému kľúčovému odvetviu cestovného ruchu v Grécku spôsobil značné nepríjemnosti.Odborový zväz ministerstva žiada, aby si vláda splnila svoj sľub a zamestnala zhruba 233 archeológov a strážcov pamiatok, a to na miesta predchádzajúcich pracovníkov, ktorí v uplynulých rokoch odišli do dôchodku.V súlade s podmienkami stanovenými medzinárodnými veriteľmi Grécka sa novými pracovníkmi môže nahradiť iba časť tých, čo už odišli do dôchodku.Múzeá a archeologické lokality sú dve z hlavných atrakcií, ktoré do Grécka najmä počas letných mesiacov prilákajú milióny zahraničných turistov.