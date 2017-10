Aktéri koaličných rokovaní v Rakúsku zriadia 25 odborných skupín

Sebastian Kurz . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 25. októbra (TASR) - Účastníci koaličných rokovaní vo Viedni, ktoré sa v stredu začali za účasti vedúcich činiteľov víťaza nedávnych predčasných parlamentných volieb - Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) - a predstaviteľmi Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), sa dohodli na pokračovaní rozhovorov o piatich tematických blokoch, ktoré budú zahrňovať celkove 25 odborných skupín.V bloku Štát a spoločnosť to budú médiá, justícia, šport, umenie a kultúra, reforma správy a ústavy, Európa a zahraničná politika a interpretácia.Súčasťou bloku Bezpečnosť, poriadok a ochrana vlasti sú iba dve odborné skupiny, a to vnútorná bezpečnosť a obrana krajiny.Pod tematický blok Korektnosť a nová spravodlivosť zaradili aktéri rokovaní odborné skupiny zdravie, práca, dôchodky, ženy, rodina a mládež, ako aj sociálne otázky a ochrana spotrebiteľov.Päť odborných skupín je súčasťou bloku Miesto, a to financie a dane, cestovný ruch, energetika, hospodárstvo a debyrokratizácia, doprava a infraštruktúra.Piatym z tematických blokov je Budúcnosť, jeho súčasťou budú odborné skupiny veda a výskum, digitalizácia a inovácia, vzdelávanie, životné prostredie, pôdohospodárstvo a vidiek.Ako informovali podľa tlačovej agentúry APA lídri oboch strán, Sebastian Kurz a Heinz-Christian Strache, vedúci jednotlivých odborných skupín by mali byť verejnosti známi začiatkom budúceho týždňa, prvé zasadania týchto grémií sú naplánované na utorok.