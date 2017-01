Aktéri lyžiarskej kauzy sa stretli na pôde SOV, črtá sa dohoda

Na snímke otec a tréner Veroniky Zuzulovej Timotej Zuzula Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) i otcovia oboch špičkových slovenských reprezentantiek v alpskom lyžovaní Timotej Zuzula a Igor Vlha majú záujem na hladkom vyriešení sporu, ktorý vznikol koncom uplynulého roka v súvislosti s podpisom. Na pôde Slovenského olympijského výboru (SOV) v stredu po spoločnom rokovaní deklarovali vzájomnú dobrú vôľu riešiť vzniknutú situáciu v pozitívnom a konštruktívnom duchu. Informoval o tom portál www.olympic.sk.Stretnutie spoločne so SLA inicioval SOV, ktorý sa v aktuálnom spore medzi SLA a reprezentantmi v zjazdovom lyžovaní ponúkol ako mediátor. Na pracovnom stretnutí sa za SOV zúčastnili generálny sekretár Jozef Liba, viceprezident pre športy Peter Korčok, predseda legislatívno-právnej komisie Peter Sepeši a za komisiu športovcov SOV Danka Barteková. Za SLA prezident František Repka a generálny sekretár Radoslav Cagala, za Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica (zamestnávateľ oboch slovenských reprezentantiek, ktoré patria do absolútnej svetovej špičky - Veroniky Velez Zuzulovej aj Petry Vlhovej) jeho riaditeľ Richard Galovič i riaditeľ pre športy a zároveň viceprezident SOV Jozef Gönci. Ako zástupcovia pretekárok boli prítomní ich otcovia Timotej Zuzula a Igor Vlha.Zúčastnéné strany sa zhodli, že je potrebné, aby športovci mohli bezproblémovo dokončiť naplno rozbehnutú súťažnú sezónu a zároveň aby sa po jej skončení mohli systémovo nastaviť vzťahy medzi SLA a reprezentantmi do budúcnosti. Timotej Zuzula a Igor Vlha na rokovaní predložili upravenú a kompromisnú verziu, ktorá je akceptovateľná pre obe slovenské lyžiarky. Účastníci stretnutia sa s ňou detailne zoznámili a všetci vyjadrili podporu takémuto riešeniu. Prezident SLA František Repka prisľúbil predložiť túto verziuna schválenie na najbližšie rokovanie predsedníctva Slovenskej lyžiarskej asociácie.