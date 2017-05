Aktivista skúmal podmienky továrne, kde vyrába Trumpová. Zadržali ho

Ivanka Trumpová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 31. mája (TASR) - Čínske úrady zadržali aktivistu, ktorý v Číne prešetroval pracovné podmienky v továrni, ktorá vyrábala aj pre značku Ivanky Trumpovej. Ďalší dvaja aktivisti sú nezvestní, informovalo dnes v USA sídliace združenie China Labor Watch (CLW), zaoberajúce sa ochranou práv pracujúcich.Zadržaný aktivista Chua Chaj-feng sa zamestnal v továrni skupiny Chua-ťien v provincii Ťiang-si v strednej Číne. Úrady ho obvinili, že tam tajne nahrával rôzne rozhovory, uviedol podľa AP riaditeľ CLW Li Čchiang.Manželku Chua Chaj-fenga o jeho zadržaní informovali úrady až v utorok. O osude ďalších dvoch aktivistov, ktorí s ním spolupracovali, nie sú od nedele žiadne správy.Ivanka Trumpová momentálne pôsobí v Bielom dome ako poradkyňa svojho otca, prezidenta USA Donalda Trumpa. Opakovane ubezpečuje, že každodenný chod svojich firiem zverila iným osobám. Jej firma svoje výrobky v Číne nevyrába priamo, ale časť produkcie si necháva vyrobiť podnikmi, ktoré tam šijú odevy, obuv alebo kabelky.CLW vo svojom vyhlásení uviedla, že od svojho založenia pred 17 rokmi robila už mnoho podobných prešetrovaní pracovných podmienok, a nikdy sa nestretla s podobným problémom. CLW dodala, že obvinenia polície v Ťiang-si nemajú nijaké opodstatnenie.Od začiatku svojej misie aktivisti zistili, že manažment dvoch tovární -- v meste Kan-čou v provincii Ťiang-si a druhej v meste Tung-kuan pri Kantone -- nútia svojich zamestnancov robiť nadčasy a vyplácajú im mzdy nižšie, ako je zákonom stanovená minimálna mzda.CLW sa obrátil na prezidenta Trumpa a jeho dcéru, aby vyvinuli tlak a dosiahli prepustenie na slobodu aktivistov CLW.Značka Ivanka nie je jedinou zo značiek spájaných s Trumpovcami, ktoré sa vyrábajú v Číne. Za posledných desať rokov bolo z kontinentálnej Číny alebo Hongkongu do USA vypravených vyše 1200 zásielok tovarov vyrobených pre firmy miliardára Trumpa. Uviedlo to antitrumpovské združenie Our Principles PAC, ktoré pri tom vychádzalo z údajov poskytnutých americkými colnými úradmi.Počas svojej predvolebnej kampane čelil Trump útokom za podnikanie v Číne, pričom on sám kritizoval firmy, ktoré presunuli výrobu mimo USA.