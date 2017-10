Aktivisti majú obavy o osud nezvestného čečenského speváka Bakajeva

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Groznyj 24. októbra (TASR) - Ľudskoprávne organizácie vyjadrujú obavy o osud čečenského speváka Zelimchana Bakajeva, ktorý je od augusta nezvestný. Objavili sa dokonca aj správy, že speváka v Čečensku zadržali a zomrel vo väzbe.S odvolaním sa na Guillauma Mélanieho, zakladateľa združenia Urgence Tchétchénie, ktorá patrí pod organizáciu SOS Homophobie, o tom v utorok informoval denník Le Parisien.Spevákova nezvestnosť vyvoláva znepokojenie, pretože časovo koliduje s hromadným zatýkaním homosexuálov, ku ktorému v Čečensku údajne dochádza v posledných mesiacoch."Jeho zmiznutie je potvrdené, ale nemôžeme sa vyjadriť k jeho smrti. Nič nepotvrdzuje ani to, že bol zadržaný pre svoju homosexualitu, ktorú nikdy nezverejnil," napísal Le Parisien.Ruský denník Novaja gazeta, ktorý je kritický ku Kremľu, zistil, že 25-ročný spevák sa v auguste po niekoľkých rokoch života v Moskve vrátil do Čečenska na svadbu svojej sestry. Počas pobytu v čečenskej metropole Groznyj sa mal stretnúť s produkciou relácie Star Factory.Novaja gazeta súčasne uviedla, že Bakajev údajne v auguste svojim príbuzným cez aplikáciu Whatsapp poslal správu, v ktorej im napísal, že je v Moskve a že sa chce z Ruska presťahovať do Kanady.Televízia GroznyTV pred časom odvysielala krátky šot so spevákom, z ktorého vyplynulo, že je v Berlíne. Pozorovatelia však upozorňujú, že na záberoch sa objavili ruské výrobky, ktoré sa v Nemecku bežne nepredávajú.uviedol Guillaume Mélanie.Zdroj v EÚ pre denník Novaja gazeta uviedol, že Bakajev neprekročil hranice schengenského priestoru.Začiatkom apríla Novaja gazeta zverejnila materiál, podľa ktorého v Čečensku bolo pre podozrenie z homosexuality zadržaných okolo 100 ľudí, pričom najmenej traja vo väzbe zomreli. Novaja gazeta napísala, že v Čečensku sú údajne tajné väznice, kde zadržiavajú homosexuálov. Podľa zdrojov denníka sa jedna z väzníc nachádza v meste Argun.Čečenské úrady v minulosti odmietli už samotnú existenciu homosexuálov v republike. Ruské vedenie nariadilo prešetrenie vznesených podozrení, ktoré však čečenskí predstavitelia sabotovali.