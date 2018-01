Aktivisti na protest proti KĽDR roztrhali fotografie Kim Čong-una

Na archívnej snímke Kim Čong-un Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 24. januára (TASR) - Aktivisti pod vedením Pak Sang-haka, ktorý pochádza z KĽDR, roztrhali v stredu v Soule fotografie severokórejského vodcu Kim Čong-una na protest proti juhokórejskej ústretovosti voči Severnej Kórei v rámci budúcomesačných zimných olympijských hier v Pjongčangu.Podľa agentúry AP išlo o jeden zo série posledných protestov, ktoré zatiaľ nemajú významný vplyv na prípravy olympijských hier. Juhokórejský prezident Mun Če-in v nich vidí príležitosť, ako znížiť napätie vo vzťahoch medzi oboma krajinami.K stredajšiemu protestu počas tlačovej konferencie aktivistov v Národnom zhromaždení v Soule došlo niekoľko dní po tom, ako demonštranti na ulici počas návštevy delegácie z KĽDR spálili Kimovu fotografiu a severokórejskú vlajku. Tento akt vyvolal nahnevanú reakciu Pchjongjangu, ktorý nazval demonštrantova vyzval Soul, aby sa ospravedlnil a protestujúcichSeverokórejská delegácia pricestovala v nedeľu na dvojdňovú návštevu do Južnej Kórey, aby skontrolovala miesta, kde sa na budúci mesiac majú konať umelecké vystúpenia KĽDR v rámci zimných olympijských hier.Severná Kórea odsúhlasila, že sa jej športovci zúčastnia zimnej olympiády, ktorá sa bude konať od 9. do 25. februára v Pjongčangu. Okrem toho plánuje do Južnej Kórey poslať 140-člennú skupinu umelcov, pozostávajúcu z orchestra, spevákov a tanečníkov. Obe krajiny sa tiež dohodli, že vyšlú na olympiádu spoločný tím hokejistiek a počas otváracieho ceremoniálu budú pochodovať podvlajkou.