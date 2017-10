Aktivisti napadli na súde verdikt envirorezortu v kauze Triblavina

ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. októbra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Triblavina napadlo na Krajskom súde v Bratislave rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré potvrdilo, že nie je potrebné posudzovať vplyv zmeny križovatky Triblavina na životné prostredie. Informovala o tom Kristína Babiaková, advokátka Via Iuris, ktorá zastupuje OZ Triblavina.Babiaková v tejto súvislosti pripomenula, že prostredníctvom rozhodnutia envirorezortu mohla Národná diaľničná spoločnosť (NDS) požiadať o vydanie stavebného povolenia na zásadnú zmenu, ktorá mení riešenie celej diaľnice D1 z variantu 3-pruhovej diaľnice s 2-pruhovými kolektormi na variant 4-pruhovej diaľnice D1 bez kolektorovzdôraznila Babiaková.Ako ďalej ozrejmila, podnet, ktorý podalo OZ Triblavina na súd, poukazuje na to, že zmena svojím rozsahom a významom vytvára de facto samostatnú stavbu, ktorej vplyv na životné prostredie musí byť posúdený.uviedla advokátka.dodala i s upozornením na stanovisko BSK, ktoré je proti výstavbe bez kolektorov.OZ Triblavina už v súvislosti so zmenou projektu a procesom zmeny stavby pred dokončením podalo podnet aj na Generálnu prokuratúru SR.Aktivisti žiadajú vybudovať kolektory a rozširovať diaľnicu D1 podľa vydaných rozhodnutí z roku 2013. Spochybňujú argumentáciu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorá zmenu koncepcie odôvodňuje závermi expertnej skupiny, za relevantný nepovažujú ani argument rezortu, že zmena umožní kolektory vybudovať v budúcnosti, ak to bude potrebné. Zároveň sú aktivisti presvedčení, križovatku Triblavina plánuje MDV SR a NDS bez kolektorov preto, aby vyhoveli súkromnej firme Starland. Tá v dotknutej lokalite plánuje projekt, ktorý sa má podľa samotnej spoločnosti zaradiť medzi najväčšie developerské projekty v stredoeurópskom regióne.Predseda predstavenstva Starland Holding Ronald Tahotný považuje tvrdenia OZ Triblavina za absurdné, podľa neho aktivisti iba hája svoje vlastné záujmy v lokalite, keďže majú úzke prepojenie na majiteľov pozemkov, ktorých cena bez vybudovania kolektorov klesne. Proti výstavbe bez kolektorov je aj Bratislavský samosprávny kraj.