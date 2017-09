Aktivisti odovzdali petíciu za R4 s 32.580 podpismi na Úrade vlády SR

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava/Prešov 19. septembra (TASR) – Petíciu za výstavbu rýchlostnej cesty R4 a severného obchvatu Prešova s počtom 32.580 podpisov odovzdali dnes na Úrade vlády SR aktivisti z občianskeho združenia Lepší Prešov. Petíciu rozbehli 12. mája v Prešove počas podporného koncertu. Podpisy získavali na území celého Prešovského kraja, hlavne v obciach a mestách na trase Prešov – Vyšný Komárnik, kade má prechádzať R4. Prešovskí aktivisti v priebehu roka zorganizovali aj niekoľko blokácií ciest s cieľom upozorniť kompetentných na neúnosné zaťaženie ciest kamiónovou dopravou na východe Slovenska.Člen občianskeho združenia René Polačok pre TASR uviedol, že so získavaním podpisov im pomáhali aktivisti v jednotlivých regiónoch. Najaktívnejšie boli obce Lada (okres Prešov) a Stročín (okres Svidník), kde petíciu podpísalo takmer 50 % všetkých obyvateľov.Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek k petícii za R4 uviedol, že prvý úsek severného obchvatu Prešova v plnom profile sa môže začať súťažiť tento rok. Druhý úsek je v štádiu prípravy. Ako ďalej doplnil, s petíciami ho aktivisti nedokážu postrašiť, lebo sa stali už zvykom. Podľa jeho vyjadrenia Prešovčanom už vyšli v ústrety, začína sa stavať chýbajúci úsek diaľnice D1 – obchvat Prešov západ – Prešov juh. Rozumie nespokojnosti Prešovčanov, lebo diaľnica medzi Bratislavou a Košicami mala stáť pred 20 rokmi.povedal Érsek. Doplnil, že na ministerstve dopravy dobre vedia, kde je aká frekvencia dopravy a podľa toho sa realizujú postupne projekty.Minister ďalej povedal, že pokiaľ tento projekt pôjde do verejného obstarávania, o jeho finančné krytie musí požiadať rezort financií. Projekt je pripravený, verejná súťaž môže začať. Finančné prostriedky vo väčšom množstve budú potrebné až keď sa začne stavať, čo je horizont troch rokov. Či na to bude potrebné uvoľnenie dlhovej brzdy, je teraz otázne.Rýchlostná cesta R4 má spojiť maďarskú hranicu v Milhošti so slovensko-poľskou hranicou vo Vyšnom Komárniku, jej súčasťou je severný obchvat Prešova.