Aktivisti podali trestné oznámenie v kauze hospodárenia Nového Mesta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Zástupcovia iniciatívy Transparentná Bratislava podali podnet na trestné oznámenie v súvislosti so správou a zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), týkajúcimi sa hospodárenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Okrem podania poštou doručili v stredu (28.12.) podanie osobne aj do podateľne Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), námestníkovi generálneho prokurátora Petrovi Šufliarskemu, ale aj úradu špeciálneho prokurátora. TASR o tom informoval hovorca iniciatívy Andrej Yulaev.V mene iniciatívy verí, že orgány činné v trestnom konaní začnú vyšetrovať podozrenia z machinácií pri verejnom obstarávaní, zo subvenčného podvodu a z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pripomenul, že podkladom je práve správa NKÚ. "upozornil Yulaev.V súvislosti so správou NKÚ malo tiež dôjsť k vydieraniu starostu mestskej časti Rudolfa Kusého. Jeden z miestnych poslancov, ktorý je zároveň poslancom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a v posledných komunálnych voľbách sa prezentoval ako antikorupčný aktivista, mal od Kusého žiadať úplatok za to, že nepodá trestné oznámenie v súvislosti so správou NKÚ.K vypýtaniu úplatku malo dôjsť v pondelok (19.12.) na jednom z oddelení miestneho úradu, pracovník mestskej časti bol kontaktovaný poslancom so žiadosťou o úplatok. "" oznámil Kusý.Starosta upovedomil príslušné štátne orgány aj Národnú kriminálnu agentúru. Polícia potvrdila zadržanie podozrivej osoby i vznesenie obvinenia zo zločinu vydierania. „“ informoval TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.