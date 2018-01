Aktivisti proti ťažbe uránu organizujú výzvu na úpravu dohody CETA

Tlačová konferencia na tému Ťažba uránu ožíva v Košiciach 8. januára 2018. Na snímke zľava právnik Jozef Šuchta, poslanec NR SR Zsolt Simon (Most-Híd), poslanec Košického samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva Košice Jaroslav Polaček a aktivista Ladislav Rovinský. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 8. januára (TASR) – Skupina aktivistov a poslancov Košického samosprávneho kraja (KSK) spúšťa výzvu poslancom Národnej rady SR, aby Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) s Kanadou obsahovala vyslovený zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov okrem prípadu jej schválenia v miestnych referendách v dotknutých obciach. Zároveň má dohoda obsahovať aj zákaz používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave nerastov. Obe ustanovenia vyplývajú z platnej slovenskej legislatívy.Organizačný výbor výzvy, ktorý tvoria ochranár a krajský poslanec Ladislav Rovinský, právnik Jozef Šuchta a krajský a košický mestský poslanec Jaroslav Polaček, chce pod výzvu vyzbierať čo najviac podpisov. V spolupráci s poslancom NR SR Zsoltom Simonom (nezaradený) pritom argumentujú tým, že dohoda CETA obsahuje odvolávku na desať rokov neplatný geologický zákon, čo podľa nich môže byť zneužité a pre Slovensko a jeho obyvateľov priniesť veľké škody.povedal Simon na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach. Vyhlásil pritom, že nominanti Smeru-SD a premiéra Roberta Fica v tejto veci konajú v rozpore so záujmami občanov SR a platných právnych predpisov. Podpisy pod výzvu sa budú podľa neho zbierať dovtedy, kým sa dohoda nedostane v parlamente do druhého a tretieho čítania.povedal Simon.Organizátori výzvy chcú okrem KSK a košických samospráv osloviť a požiadať o spoluprácu aj predstaviteľov ďalších regiónov a obcí, ktorých by sa mohla týkať či už ťažba uránu, alebo úprava kyanidovou technológiou nerastov.povedal Šuchta.Aktivisti žiadajú aj zrušenie memoranda o porozumení a spolupráci z roku 2012 medzi Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a kanadskou spoločnosťou European Uranium Resources (EUU), ktorá stála za firmou Ludovika Energy a plánovala ťažbu uránu v oblasti Jahodná pri Košiciach.konštatoval Šuchta.Na utorkovom (9.1.) zasadnutí Zastupiteľstva KSK budú poslanci hlasovať o návrhu, aby poverili predsedu KSK Rastislava Trnku zaslať výzvu ministrovi hospodárstva SR na odstúpenie od tohto memoranda. Návrh predkladá samotný Trnka.Rezort hospodárstva už v minulosti odmietol, že by dohoda CETA spôsobila zhoršenie pozície štátu pri zákaze ťažby rádioaktívnych látok.