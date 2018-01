Aktivisti vyzývajú zatvoriť indonézske trhy so zvieracím mäsom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 24. januára (TASR) - Ochranári vyzvali indonézske úrady, aby zatvorili tamojšie trhy so zvieratami, na ktorých v snahe o prilákanie turistov mučia a zabíjajú psov pre mäso. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Jeden z takých trhov na ostrove Sulawesi bol predtým uvádzaný na cestovateľskom portáli TripAdvisor ako hlavná turistická atrakcia, kým na to neupozornili skupiny na ochranu zvierat. Miestne cestovné kancelárie a úrady napriek sťažnostiam tieto trhy stále propagujú, upozornila AP.Ochrancovia zvierat označili zaobchádzanie so zvieratami na dvoch trhoch v provincii Severné Sulawesi, kde sa predáva psie mäso, zaa zaVideá, ktoré aktivisti v decembri na týchto dvoch trhoch natočili, zachytávajú návštevníkov trhoviska, niektorých s deťmi, ako sa pozerajú na pracovníkov, ktorí vyťahujú psov krčiacich sa v klietkach von a tlčú ich po hlave drevenými obuškami.Zvieratám, ktoré sa ešte stále hýbu, následne odstránia srsť letovacou lampou, a pripravia tak na spracovanie a predaj ich mäsa.Tri ochranárske skupiny v Indonézii a organizácia Humane Society International uviedli, že predaj psieho mäsa by sa mal zastaviť kvôli ochrane zvierat a verejnému zdraviu, keďže existuje možnosť prenosu besnoty.Úrady v Severnom Sulawesi sa odmietajú s aktivistami stretnúť. Tí uviedli, že vyzývajú centrálnu vládu, aby trhy zakázala. Na trhoch sa taktiež predáva mačacie mäso a zdochliny chránených živočíšnych druhov žijúcich v divočine ako sú netopiere, hady či iné plazy.