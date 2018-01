Aktivisti z Greenpeace obsadili kostol ohrozený ťažbou lignitu

Skupina aktivistov z environmentálnej organizácie Greenpeace obsadila bývalý kostol sv. Lamberta 8. januára 2018 v nemeckej obci Immerath. Chcú tak zabrániť demolácii stavby, ku ktorej má dôjsť kvôli ťažbe lignitu. Foto: TASR/DPA - Henning Kaiser Foto: TASR/DPA - Henning Kaiser

Aachen 8. januára (TASR) - Skupina aktivistov z environmentálnej organizácie Greenpeace obsadila bývalý kostol na západe Nemecka. Chcú tak zabrániť demolácii stavby, ku ktorej má dôjsť kvôli ťažbe lignitu. Informovala o tom agentúra DPA.Impozantná budova mala byť zbúraná v pondelok ráno kvôli ťažbe v pozemnej bani Garzweiler južne od mesta Mönchengladbach, uviedla energetická spoločnosť RWE Power, ktorá baňu prevádzkuje.Zámerom obsadenia kostola sv. Lamberta aktivistami z Greenpeace v obci Immerath je zdôrazniť požiadavku, aby Nemecko do roku 2030 zastavilo ťažbu a používanie uhlia a lignitu, uviedol Greenpeace.Organizácia požiadala o zastavenie všetkých demolácií, kým nebude v Nemecku sformovaná nová vláda, ktorá by mohla rozhodnúť o budúcej energetickej politike krajiny.Budova chrámu v Immerathe bola odsvätená v roku 2013 a na bohoslužby sa už nepoužíva. Podľa RWE ju musia zbúrať vzhľadom na to, že sa nachádza blízko povrchovej bane.