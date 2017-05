Aktivisti z Prešova sa nevzdávajú, pripravujú petíciu a ďalšiu blokádu

Snímka z protestného zhromaždenia v Prešove, 21. decembra 2016. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 4. mája (TASR) – Občianske združenie (OZ) Lepší Prešov bude pokračovať svojimi aktivitami, aby upozornilo vládu SR na riešenie neúnosnej dopravnej situácie v Prešove a na východe Slovenska. Na 12. mája aktivisti pripravujú na pešej zóne v Prešove koncert domácich kapiel za zlepšenie dopravy v meste, na ktorom odštartujú petíciu za výstavbu rýchlostnej cesty R4 so severným obchvatom Prešova.Budú tiež pokračovať v blokovaní jednej cesty v meste 22. júna na polhodinu, k protestnej akcii by sa mali pripojiť v rovnakom čase aj niektoré obce a mestá, ktorých sa rýchlostná cesta R4 tiež bytostne dotýka. Informoval dnes o tom predseda združenia Jozef Baran.Aktivisti poukázali na to, že stále prebieha proces EIA na diaľničný úsek D1 – juhozápadný obchvat Prešova, a teda ani podpis zmluvy na začatie výstavby tohto diaľničného úseku ešte neznamená, že sa skutočne začne v júni stavať, ako avizoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Za reálny dátum považujú až október – november, čo sú už mesiace pred nástupom zimy. Preto celý prístup kompetentných k dopravnej situácii na východe považujú za alibistický. Navyše neexistujú žiadne garancie, že sa v dohľadnom čase začne s výstavbou R4.povedal Baran. Za dôležité považuje, aby R4 po vybudovaní severného obchvatu Prešova neskončila za mestom niekde pri Kapušanoch, ale pokračovala až do Svidníka a na poľskú hranicu.Ambíciou aktivistov je získať pod petíciu aspoň 10.000 podpisov, čo by malo byť dostatočne silným argumentom. Potom ju odovzdajú na Úrade vlády SR. Baran uviedol, že nevylučujú ani protest aktivistov pred Národnou radou SR.Prešovskí aktivisti vyjadrili rozhorčenie nad tým, ako Úrad vlády reagoval na ich otvorený list, v ktorom žiadali okamžité riešenie neúnosnej dopravnej situácie v Prešove. Po viac ako troch mesiacoch dostali písomnú informáciu, že ich list presmerovali na ministerstvo dopravy.povedal Baran.OZ Lepší Prešov pripravilo blokácie ciest už v troch termínoch, pričom ich časovo postupne predlžovali. Prvý protest sa konal vlani 21. decembra na Levočskej ulici v Prešove a trval 15 minút. Druhý bol na rovnakom mieste 17. februára s trvaním polhodiny. Posledný marcový deň aktivisti blokovali ulice na troch miestach v Prešove počas jednej hodiny. Ich zámer zastaviť premávku aj v Bratislave im stopla samospráva.Zmluvu o dielo na výstavbu úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh podpísali v Prešove 6. apríla Národná diaľničná spoločnosť s konzorciom Združenie D1 Prešov (združenie firiem Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia). Ide o diaľničný úsek dlhý takmer osem kilometrov, ktorý združenie postaví za vyše 356 miliónov eur. S výstavbou sa má začať v júni tohto roku a práce by mali trvať štyri roky do 30. júna 2021. Diaľničný obchvat odkloní z mesta tranzitnú dopravu na hlavnom cestnom ťahu z Prešova na Košice a Poprad.