Aktivisti zverejnili databázu údajných chemických útokov v Sýrii

Berlín 25. apríla (TASR) - Skupina aktivistov zverejnila v utorok databázu, ktorá obsahuje informácie o údajných chemických útokoch v Sýrii. Informovala o tom agentúra AP.Digitálna databáza skupiny Sýrsky archív (Syrian Archive), ktorá spolupracuje s Amnesty International a ďalšími ľudskoprávnymi organizáciami, obsahuje 861 overených videozáznamov týkajúcich sa približne 212 útokov. Prevažná väčšina z týchto útokov sa pripisuje sýrskym vládnym silám.Materiály v databáze pochádzajú zo 193 rôznych zdrojov. Veľkú časť z nich zverejnili na internetových sociálnych sieťach bežní Sýrčania. Uviedol to v Berlíne spoluzakladateľ skupiny Hádí al-Chatíb, ktorý žije v Nemecku od roku 2014.Sýrsky archív má podľa jeho slov uchovávať citlivé materiály, ktoré by v budúcnosti mohli pomôcť pri trestnom stíhaní osôb zodpovedných za vojnové zločiny spáchané počas vojny v Sýrii.Členovia tejto skupiny, ktorí sú rozptýlení v rôznych krajinách Európy a Blízkeho východu, sa tiež snažia zvýšiť informačnú hodnotu videozáznamov tým, že zisťujú, kde boli natočené. Okrem toto overujú, či skutočne zachytávajú to, čo deklarujú.Väčšina chemických útokov, ktoré skupina zdokumentovala, bola údajne spáchaná sýrskymi vládnymi silami. Zodpovednosť za niektoré z nich sa však pripisuje aj povstaleckým silám alebo extrémistickej skupine Islamský štát (IS).