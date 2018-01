Aktivistka hnutia Femen protestovala v Kyjeve pred českou ambasádou

Aktivistka hnutia Femen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 26. januára (TASR) - Polonahá aktivistka hnutia Femen protestovala v piatok proti znovuzvoleniu českého prezidenta Miloša Zemana pred českou ambasádou v Kyjeve.Žena mala na hrudi nápis Zeman limping Monster (Zeman kuľhavá príšera).Hnutie Femen navyše uviedlo, že Zemanovo víťazstvo by bolo Putinovým víťazstvom a Putinovo víťazstvo znamená smrť slobodného Česka; apelujúc na občanov ČR, aby volili slobodu a demokraciu a nehlasovali za "Putinovu fľandru".Vyplýva to z informácií, ktoré hnutie Femen zverejnilo na svojej webovej stránke.Iná aktivistka Femenu narušila hlasovanie samotného Miloša Zemana počas prvého kola prezidentských volieb, keď vo volebnej miestnosti vbehla priamo pred prezidenta pripravujúceho sa vhodiť do urny svoj hlas. Predtým stála v skupinke novinárov, aby po Zemanovom príchode do volebnej miestnosti zhodila odev na hornej časti tela a rozbehla sa k prezidentovi s nápisom Zeman - Putin's slut (Zeman - Putinova fľandra) na obnaženej hrudi.Túto ženu, 27-ročnú Ukrajinku Anželinu Diašovú, o dva dni neskôr Obvodný súd pre Prahu 5 odsúdil na trojmesačnú podmienku s ročnou skúšobnou dobou a súčasne rozhodol o jej vyhostení na rok z Českej republiky.Diašová, ktorej za výtržníctvo hrozili až dva roky väzenia, sa pred súdom označila za nevinnú, avšak udelený trest prijala, pretože sa chcela čo najskôr dostať naspäť na Ukrajinu.