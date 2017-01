Aktivita investorov na Slovensku bola vlani najnižšia za štyri roky

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) – V minulom roku vyhlásili investori na Slovensku 4870 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 4,46 miliardy eur. Je to vôbec najnižší počet vyhlásených súťaží aj objem investícií za posledné štyri roky. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti CEEC Research na základe údajov Úradu pre verejné obstarávanie.V decembri vypísali verejní obstarávatelia 227 tendrov za 354 miliónov eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje výrazný (81,3 %) pokles ich počtu a zároveň dvojpätinové (43,7 %) zníženie objemu. Najväčšie obstarávanie tohto mesiaca v sume 69,5 milióna eur vyhlásila Železničná spoločnosť Slovensko, a to na nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy.Vlani bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnených 4870 verejných súťaží v hodnote 4,46 miliardy eur. Oproti roku 2015 tak klesol ich počet o tretinu (33,6 %) a objem sa znížil dokonca o dve pätiny (41,7 %). Ide tiež o rekordné minimum počtu pripravovaných zákaziek aj objemu vyhlásených obstarávaní za uplynulé štyri roky.Z týchto súťaží už investori viac než tretinu (36 %) ukončili a zadali konkrétnym firmám. Z celkového objemu to tvorí 23 % v predpokladanej hodnote 1,03 miliardy eur. Reálne však boli tieto zákazky zadané za 936 miliónov eur, teda o 9 % menej oproti ich hodnote pri vyhlásení. Viac než desatina (13 %) z celkového objemu tendrov bola neskôr zrušená. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostávajú v procese obstarávania zákazky za 2,84 miliardy eur.Ukončených a zadaných víťazným firmám bolo v roku 2016 celkovo 3739 verejných obstarávaní v sume 4,01 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje takmer dvojpätinový (38,4 %) pokles ich počtu a zároveň zníženie objemu o 16,5 %. Aj v tomto prípade sú to podľa analýzy vôbec najnižšie hodnoty za posledné štyri roky.Medziročné porovnanie podstatne ovplyvnila zákazka Železníc Slovenskej republiky z júla 2016 na modernizáciu trate Púchov – Žilina za 365 miliónov eur. Po jej modelovom odčítaní vyjde pokles hodnoty zadaných zákaziek o 23,9 %. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, preto môže v ďalších mesiacoch dôjsť ešte k aktualizácii dát.upozornil riaditeľ spoločnosti Jiří Vacek.