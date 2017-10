Aktivity EK k rôznej kvalite potravín pomôžu tretine členských krajín

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vydala oznámenie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. Podľa slovenského agrorezortu ide o ďalší konkrétny krok smerujúci k vyrovnaniu rozdielov medzi potravinami tej istej značky s tým istým obalom. Informoval o tom dnes Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.skonštatovala šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS). EK aj po tlaku SR uznala, že tento problém existuje a vydala usmernenie k súčasnej legislatíve.Podľa EK je na riešenie otázky dvojakej kvality výrobkov relevantných viacero právnych predpisov EÚ, a to nariadenie o všeobecných zásadách potravinového práva, nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom a smernica o nekalých obchodných praktikách.Prvý predpis, nariadenie o všeobecných zásadách potravinového práva, má zabezpečiť, aby sa na trh EÚ umiestňovali len bezpečné potravinové výrobky a aby boli spotrebitelia presne informovaní a neboli uvádzaní do omylu, pokiaľ ide o zloženie a vlastnosti potravinových výrobkov ponúkaných na predaj.Ďalší predpis, nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, stanovuje pravidlá a požiadavky na označovanie, vrátane povinného poskytovania úplného zoznamu zložiek, čím sa umožní spotrebiteľom, aby boli plne informovaní o zložení potravinových výrobkov.Jednou z hlavných úloh pri postihovaní dvojakej kvality má podľa EK zohrávať smernica EÚ o nekalých obchodných praktikách, ktorá má zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli uvádzaní do omylu ani vystavovaní agresívnemu marketingu a aby všetky tvrdenia obchodníkov v EÚ boli jednoznačné, presné a odôvodnené. Jej úlohou je umožniť spotrebiteľovi robiť informované a zmysluplné rozhodnutia. Táto horizontálna smernica sa uplatňuje na mnohé obchodné praktiky, ktoré sú takisto regulované inými všeobecne platnými právnymi predpismi EÚ alebo právnymi predpismi EÚ pre konkrétne odvetvia, napríklad pre potraviny, hračky, kozmetiku, čistiace prostriedky a iné.Smernica o nekalých obchodných praktikách zakazuje akúkoľvek obchodnú praktiku, ak obsahuje nepravdivé informácie alebo akokoľvek uvádza do omylu, alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj keď sú tie informácie vecne správne.vysvetlila Matečná. Týka sa to najmä značkových výrobkov. Existencia jedného alebo niekoľkých značkových výrobkov vo všeobecnej ponuke určitej kategórie spracovaných potravinárskych výrobkov, ako sú napríklad káva, čokoláda, čaje alebo nealkoholické nápoje, ovplyvňuje väčšinu spotrebiteľov pri ich výbere. Rozhodnutie spotrebiteľa o obchodnej transakcii týkajúce sa značkového výrobku je do veľkej miery založené na jeho vnímaní, čo táto značka preňho predstavuje.uviedla slovenská agroministerka.Podľa EK štúdie o preukázaní vernosti značkám ukazujú, že značky fungujú v mysliach spotrebiteľov ako osvedčenie o kontrolovanej a konštantnej kvalite. Toto vysvetľuje, prečo niektorí bežní spotrebitelia očakávajú, že výrobky určitej značky majú ekvivalentnú, respektíve totožnú kvalitu kdekoľvek a kedykoľvek si ich kúpia v rámci spoločného európskeho trhu. Súčasťou usmernenia EK je tiež posúdenie potenciálne nekalých obchodných praktík v prípade značkových potravinových výrobkov.