Aktuality z nášho futbalu

Vo Fortuna lige je práve teraz zimná prestávka, ale život futbalových klubov, trénerov a hráčov beží ďalej, tak sa spolu pozrime na to, ako sa veci vyvíjajú v tohtoročnom mrazivom januári.

Dobrá príprava pred pokračovaním Fortuna ligy

Ako sme spomenuli, tak zápasy Fortuna ligy majú práve v tomto čase ešte prestávku. Kluby však nezaháľajú a na blížiace sa dvadsiate kolo sa pripravujú v zápasoch s rôznymi súpermi. Výsledky superligy teda zatiaľ zostávajú nemenné, ale posledná sobota priniesla zaujímavé výsledky z prípravných zápasov. AS Trenčín zvíťazil nad Slovanom Liberec 5:2. V zápase zahviezdilLawrence, ktorý pomohol k víťazstvu štyrmi gólmi. ŽP Šport Podbrezová porazila FK Pohronie 3:0, FK Senica porazila SFC Opava 2:1. Futbalisti MFK Ružomberok remizovali s MFK Karviná 0:0. Tesným, jednogólovým víťazstvom 1:0, zdolal Zemplín Michalovce maďarský Ferencváros Budapešť. A zápas DAC Dunajská Stredy proti tímu Karpaty Ľvov sa skončil nerozhodne 1:1.

Naša dvadsaťjednotku čakajú náročné zápasy

Na našu futbalovú reprezentáciu do 21 rokov v 2. skupine kvalifikácie ME 2019 v Taliansku čakajú nároční súperi. 2. skupina je tvorená Španielskom, Slovenskom, Islandom, Albánskom, Estónskom a Severným Írskom. Program kvalifikácie ME 2019 sa začne v marci tohto roku a skončí v októbri 2018. Finálový turnaj európskeho šampionátu "dvadsaťjednotiek" sa uskutoční v júni 2019. Postup naň si zabezpečí deväť víťazov kvalifikačných skupín a dve mužstvá z baráže. Spolu s organizátorom Talianskom bude mať podujatie 12 účastníkov.

Rozlosovanie tímov na kvalifikáciu ME 2019 v Taliansku

Prinášame vám rozdelenie tímov do kvalifikačných skupín. O postup do hlavného šampionátu bude dohromady bojovať 54 mužstiev v deviatich skupinách rozdelených po šesť. Skupiny boli vyžrebované nasledovne:

skupina: Česko, Chorvátsko, Grécko, Moldavsko, Bielorusko, San Maríno skupina: Španielsko, Slovensko, Island, Albánsko, Estónsko, Severné Írsko skupina: Dánsko, Poľsko, Fínsko, Gruzínsko, Litva, Faerské ostrovy skupina: Anglicko, Holandsko, Ukrajina, Škótsko, Lotyšsko, Andorra skupina: Nemecko, Izrael, Nórsko, Írsko, Azerbajdžan, Kosovo skupina: Švédsko, Belgicko, Turecko, Maďarsko, Cyprus, Malta skupina: Srbsko, Rakúsko, Rusko, Macedónsko, Arménsko, Gibraltár skupina: Portugalsko, Švajčiarsko, Rumunsko, Wales, Bosna a Hercegovina, Lichtenštajnsko skupina: Francúzsko, Slovinsko, Čierna Hora, Bulharsko, Kazachstan, Luxembursko

Stanovisko trénera Pavla Hapala

Sám tréner našej reprezentácie do 21 rokov sa po vylosovaní vyjadril, že naša skupina je celkom dobre vylosovaná. Jasným favoritom, podľa Hapala bude Španielsko, ktoré je vždy ťažkým súperom pre všetky tímy. Všetko sa však ukáže až na ihrisku a sám si myslí, že so žrebom môžeme byť spokojní.