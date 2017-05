Aktualizované: Policajti hľadali na bratislavskej strednej škole drogy, SaS akciu odsúdila

Galko zásah policajtov odsúdil

Proti drogám sa vraj bojuje inak

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) - Za pomoci špeciálne vycvičeného psa v stredu policajti hľadali na jednej z bratislavských stredných škôl drogy.Ako polícia informovala na svojom profile na sociálnej sieti, prehliadku vykonali na požiadanie školy. Pri prehliadke nakoniec drogy nenašli. "Sme radi, že šesťročnú fenku nemeckého ovčiaka zaujali najviac granule a desiata jednej zo žiačok," uvádza polícia.V roku 2016 policajti zaznamenali 80 prípadov mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov, v ktorých figurovali drogy. Podľa polície išlo najmä o nedovolenú výrobu a držbu omamných a psychotropných látok a jedov, šírenie toxikománie a neoprávnené prechovávanie omamnej a psychotropnej látky, jedu a prekurzora pre vlastnú potrebu.Podpredseda SaS Ľubomír Galko na mimoriadnej tlačovej besede odsúdil zásah policajtov. Ako uviedol, v zásahu vidí zastrašovanie mladých ľudí. Policajnú akciu pritom dal do kontextu s aprílovým protikorupčným protestom, ktorý práve organizovali študenti.Upozornil pritom, že prezident policajného zboru Tibor Gašpar najprv odmietol diskusiu so študentmi na pôde školy a následne nabehlo komando policajtov so psami na takzvanú preventívnu akciu. Dnešný zásah je podľa Galka ďalším dôvodom na odstúpenie prezidenta policajného zboru zo svojej funkcie.Poslanec NR SR Martin Poliačik z SaS pre agentúru SITA uviedol, že efektívne drogové politiky v štátoch, kde sa darí znižovať počty užívateľov drog aj spoločenské škody, ktoré užívanie drog spôsobuje, sú založené na princípoch znižovania ujmy u všetkých zúčastnených strán. Programy ako náhodné hľadanie drog medzi stredoškolskými študentmi majú podľa Poliačika však len nízku preventívnu funkciu, pretože motiváciou mladých ľudí nie je porušiť zákon. Ako dodal, tieto akcie majú potenciál vytvoriť ujmu aj u detí, ktoré svojim správaním spoločnosti neškodia.Poslanec NR SR Branislav Gröhling dodal, že proti drogám sa bojuje úplne inak. Zaujíma ho, čo by sa stalo, keby u niektorého žiaka náhodne našli drogu, a aké sú konkrétne výsledky tejto akcie. Vyzval zároveň ministra školstva Petra Plavčana, aby sa ohradil voči takémuto postupu."Policajný zbor dostáva pravidelne žiadosti od riaditeľov základných aj stredných škôl po celom Slovensku s tým, aby jeho príslušníci vykonávali preventívne aktivity spoločne so služobnými psami. Táto prax funguje už mnoho rokov a v niektorých prípadoch prispela k odhaleniu prítomnosti drog u maloletých osôb, ktoré nemali ani 15 rokov," uvádza sa v reakcii Prezídia Policajného zboru.Čím skôr sa takáto situácia odhalí, o to viac sa podľa polície zvyšuje šanca na zabezpečenie zdravého vývoja daného dieťaťa. "Tvrdenia politickej strany SaS, že nešlo o preventívnu akciu, ale o zásah policajného komanda a zastrašovanie študentov, vnímame ako absurdný a klamlivý pokus poslancov vytĺcť z tejto témy politický kapitál," dodala polícia.Viac k témam: drogy