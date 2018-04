Aktualizované: Premiér Pellegrini oznámil, že Gašpar skončí ako prezident policajného zboru

BRATISLAVA 17. apríla - Policajný prezident Tibor Gašpar skončí vo funkcii k 31. máju. Oznámil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra.



"Dohodli sme sa s pánom prezidentom policajného zboru, že aj vzhľadom na aktuálnu situáciu a uvedomujúc si potrebu stabilizovať situáciu a ukľudniť to pnutie, zbaviť políciu toho, aby bola neustále pod tlakom médií a bola spochybňovaná jej činnosť, sme sa dohodli, že na pozícii policajného prezidenta skončí," uviedol Pellegrini s tým, že Gašpar skončí k 31. máju tohto roka.

Gašpar podľa jeho slov nemôže skončiť hneď, lebo ide o bezpečnostnú zložku štátu a premiér a dočasný minister vnútra musí zabezpečiť obranyschopnosť a bezpečnosť v štáte. "Nemôžem svojím rozhodnutím destabilizovať policajný zbor," uviedol Pellegrini. Policajný zbor dnes totiž nemá jedného viceprezidenta a druhý je práceneschopný. Policajný zbor podľa Pellegriniho Gašparovým odchodom prichádza o profesionála.



Gašpar potvrdil, že napĺňa sľub, ktorý dal, že ak sa dohodne s ministrom vnútra na odchode, odíde. Svojím odchodom chce dosiahnuť, aby policajný zbor mohol fungovať bez atakov, politizácie "a bez toho, čo malo značný dopad na to, v akej klíme sa v polícii pracuje".

Prehľad policajných prezidentov z éry samostatnej Slovenskej republiky

Plukovník František Krajča

18. augusta 1992 – 16. marca 1994

František Krajča bol pri rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a stál pri tvorbe štruktúry novovznikajúceho Policajného zboru Slovenskej republiky (PZ SR). Prvého policajného prezidenta v ére samostatnej SR odvolala novovymenovaná Vláda SR na čele s Jozefom Moravčíkom (DÚ) hneď na svojom prvom zasadaní. Išlo o jej prvú personálnu zmenu.





Generál Štefan Lastovka

16. marca 1994 – 3. januára 1995

Štefana Lastovku vymenovala vláda Jozefa Moravčíka na svojom prvom zasadnutí. Premiér Jozef Moravčík uviedol, že pre funkčnosť policajného zboru bola táto zmena nevyhnutná.

Po nástupe v poradí tretej vlády Vladimíra Mečiara jej minister vnútra Ľudovít Hudek (HZDS) uviedol, že Štefan Lastovka prejavil záujem odísť pracovať mimo rezortu a podal žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru.





Plukovník Jozef Holdoš

3. januára 1995 – 1.júla 1997

Jozef Holdoš bol vo funkcii počas zločinov, akými bolo zavlečenie Michala Kováča mladšieho do zahraničia a vražda Róberta Remiáša. Mečiarova vláda Holdoša odvolala na svojej 125. schôdzi.



Plukovník Peter Nemec

1. júla 1997 – 2. novembra 1998

Vláda SR na svojej 125. schôdzi pod vedením premiéra Vladimíra Mečiara (HZDS) vymenovala do funkcie policajného prezidenta plk. Petra Nemca.



Generál Ján Pipta

3. novembra 1998 - 31. mája 2001

Jána Piptu vymenoval do funkcie nového policajného prezidenta Ladislav Pittner (SDK), minister vnútra vlády Mikuláša Dzurindu (SDK).

Ján Pipta po skončení vysokej školy v roku 1982 pracoval ako kriminalista na úseku ekonomickej kriminality. V roku 1985 sa stal náčelníkom Obvodného oddelenia Verejnej bezpečnosti (VB) Sobrance, od roku 1991 do 1996 bol veliteľom Okresného veliteľstva PZ Michalovce. V roku 1997 zastával funkciu riaditeľa Hraničného oddelenia PZ Petrovce, okres Sobrance.

Ján Pipta opustil funkciu po rozhovore s čerstvo vymenovaným ministrom vnútra Ivanom Šimkom (SDKÚ), ktorý na svoj post nastúpil 30. mája 2001.



Plukovník Pavel Zajac

31. mája 2001 – 29. októbra 2002

Minister vnútra SR Ivan Šimko (SDKÚ) vymenoval nového prezidenta Policajného zboru SR Pavla Zajaca.

Plukovník Zajac sa narodil v roku 1952. Do služobného pomeru nastúpil v roku 1973. V roku 1987 vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a získal titul doktora práv.



Plukovník Anton Kulich

29. októbra 2002 – 07. augusta 2006

Prezidentom Policajného zboru sa stal dovtedajší riaditeľ Úradu justičnej polície Anton Kulich. Do funkcie si ho vybral minister vnútra Vladimír Palko (KDH), pretože bol presvedčený, že vie o problematike vyšetrovania všetko.



Generál Ján Packa

7. augusta 2006 – 17. júla 2010

Robert Kaliňák (Smer-SD), minister vnútra prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD), vymenoval za nového prezidenta Prezídia Policajného zboru SR bývalého riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov Jána Packu.

Ján Packa sa narodil 25. augusta 1956 v Nitre. Od roku 1991 pôsobil v Úrade na ochranu ústavných činiteľov SR, od 30. októbra 2002 bol jeho riaditeľom. Prezident SR Ivan Gašparovič povýšil Jána Packu v roku 2005 do hodnosti generála. Spolu s policajným viceprezidentom Stanislavom Jankovičom odišiel Packa zo zboru 17. júla 2010.



Plukovník Jaroslav Spišiak

19. júla 2010 – 14. mája 2012

Novým prezidentom Policajného zboru SR sa stal jeho bývalý viceprezident Jaroslav Spišiak. Ako povedal minister vnútra Daniel Lipšic (KDH), rozhodol sa vymenovať Spišiaka, "pretože boli po ňom vždy výsledky".

Jaroslav Spišiak sa narodil 4. októbra 1964 v Želiezovciach. Do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru nastúpil 15. júla 1988. Od 1. októbra 2001 do augusta 2006 pôsobil vo funkcii viceprezidenta PZ.



Generál Tibor Gašpar

15. mája 2012 – 31. mája 2018

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) uviedol do funkcie prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara. Pôvodne s ním rátal na poste šéfa Úradu boja proti korupcii, kde pôsobil aj v minulosti.





Zdroj: Webnoviny.sk - Aktualizované: Premiér Pellegrini oznámil, že Gašpar skončí ako prezident policajného zboru © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.