AKTUÁLNE VÝSTAVY V SNG – týždenný program

Bratislava, 23.10.2017 ( WBN/ PR ) - Ponúkame aktuálny týždenný program SNG Bratislava v dňoch 23.10. - 29.10.2017.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.V roku 2010 SNG zakúpila obraz Ukrižovanie z mariánskeho oltára v Okoličnom (1500 – 1510). Jeho reštaurovanie sa stalo podnetom k výstave, na ktorej sa – po prvýkrát v novodobej histórii – podarilo zhromaždiť všetky dostupné tabule a sochy gotického retabula rozobratého už v 18. storočí. Majster z Okoličného viedol ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (napr. dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510 alebo maľby Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, 1516).Analytická výstava s cca 40 – 50 gotickými artefaktmi – oltárnymi triptychmi, tabuľami, skulptúrami a grafickými listami – prezentuje okrem originálov tiež nové poznatky, ktoré vychádzajú z prieskumov oltárnych obrazov alebo kostola v Okoličnom. Okrem katalógu ich návštevníkom sprístupňujeme prostredníctvom nových médií (3D rekonštrukcie, dokumentácia reštaurovania, infračervená reflektografia, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe a pod.).Výstava Drsná škola, ako napovedá jej podnázov, je venovaná súčasnému umeniu, konkrétne skupine autorov „súčasnej grafiky“ a ich tvorbe v tomto aktuálnom „sofistikovanom“, „pluralitnom“, „postprodukčnom“ a hranice prekračujúcom svete umenia.Grafika je klasický výtvarný žáner so silnou domácou tradíciou, preto je výstava i zostava autorov nielen umeleckou skutočnosťou aj umeleckohistorickým konštruktom, „sociálnou sieťou“ a svojho druhu aj „generačnou výpoveďou“. Kurátorky Lucia Gavulová a Alexandra Kusá predstavujú výber autorov v monografických zostavách a zároveň ich dielo umiestňujú do kontextu – tak sa stretávajú diela starého a moderného umenia od grafikov ako Albrecht Dürer, Albín Brunovský, Orest Dubay so šesticou súčasných autorov (Erik Binder, Palo Čejka, Jan Čumlivski, Emil Drličiak, Juraj Horváth, Tomáš Klepoch). Vybraných umelcov nespája len náklonnosť k vizuálne drsnejším grafickým polohám: rytiu a rýpaniu (technickému aj tematickému), ale „školou“ sa stali aj preto, že tento názov je dostatočne rytiersky, aby vo svete rozpadajúcej sa vzdelanosti poslúžil svojmu účelu. Veď ako inak dnes pomenovať skupinu so spoločnými i s rozdielnymi ideálmi, zážitkami, postupmi: znakmi aj formálnou podobnosťou a obdobným prístupom k svetu, než Drsnou školou s celým jej nákladom/backgroundom literárnych, vizuálnych a iných asociácií?Séria debát o súčasnej slovenskej literatúre s najpovolanejšími v tejto oblasti. Nezaoberá sa propagáciou, ani PR – jediným kritériom je kvalita. Tentokrát bude reč o knihách spisovateľov Jána Buzássyho: Nábrežie a Ivana Štrpku: Fragment (rytierskeho) lesa. Dvom významným predstaviteľom najstaršej generácie slovenských básnikov vyšli tento rok knihy a to je dôvod na prvý LQ o poézii v tomto roku.Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, BratislavaVstup voľnýNový cyklus programov pre mladých ľudí vo veku 14 – 17 rokov o hľadaní limitov nielen v umení. Na stretnutiach prekročíme brány galérie, aby sme objavili skrytý potenciál každodennosti.Premena výstavných priestorov od výstavy k výstave je fascinujúcim procesom, ktorý má podporiť náš zážitok. Často sa k tomu využívajú aj rôzne triky, ktoré poznáme z divadla. Pri stretnutí sa naučíme čítať nielen v samotných dielach, ale aj o tom, čo na ne vplýva.Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, BratislavaVstupné: 2 € / 14 € za 8 stretnutíR: barbora.tribulova@sng.skMaliari na prelome 15. a 16. storočia pracovali oveľa viac s predlohami, než ich mladší – renesanční – kolegovia. Jedným z najbohatších zdrojov inšpirácie bola (nemecká) grafika neskorého 15. storočia (Majster E. S., Israhel van Meckenem, Martin Schongauer). Na základe drevorezov, no najmä masovo rozširovaných medirytín, vznikali po strednej Európe oltárne i knižné maľby. Vplyv grafickej produkcie sa čoraz viac dostával aj do oblasti monumentálneho maliarstva, pričom Spiš nebol výnimkou. Grafické inšpirácie Majstra z Okoličného predstavia Dušan Buran a Martin Čičo.Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, BratislavaVstupné: 2 €Oltárne tabuľové obrazy ponúkajú pod povrchom samotnej maľby oveľa viac, než je vidieť na prvý pohľad. Niektoré z obrazov sme mali možnosť „presvietiť“ v infračervenom spektre. Výsledky tohto výskumu a ich interpretáciu ponúkne výklad reštaurátorky Veroniky Gabčovej a kurátora Dušana Burana na výstave Majster z Okoličného. Dotknú sa pritom aj iných technologických aspektov obrazov, ako je napr. brokátovanie a podkresba a budú prezentovať poznatky bádania v iných maliarskych ateliéroch okolo roku 1500 (Hans Holbein, Albrecht Dürer).Esterházyho palác, 2. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, BratislavaVstupné: 2 €Nedeľný pohodový výklad naposledy predstaví silnú generáciu súčasných grafikov na výstave.Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, BratislavaVstup voľnýSNG, Hurbanove kasárne – administratívaKollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | +421 2 20 47 61 11Zmena programu vyhradená.style="text-decoration: underline">AKTUÁLNE VÝSTAVY V SNG – týždenný program © SITA Všetky práva vyhradené.