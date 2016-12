Aktuálny majster AS Trenčín začne s prípravou v januári

Futbalisti AS Trenčín, archívna snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

program prípravných zápasov AS Trenčín:



7. januára: začiatok zimnej prípravy (štadión na Sihoti, 9.30)



10. januára: FC Fastav Zlín – AS Trenčín (13.00, Zlín)



14. januára: AS Trenčín – FC Nitra (11.00 a 13.00, Trenčín)



19. januára: FK Mladá Boleslav – AS Trenčín (11.00, Mladá Boleslav)



21. januára: Slovan Liberec – AS Trenčín (11.00, Mladá Boleslav)



25. januára – 4. februára: sústredenie v Turecku (tri zápasy)



11. februára: AS Trenčín – FK Fotbal Třinec (Trenčín)



19. februára: AS Trenčín – Považan Nové Mesto nad Váhom

Trenčín 28. decembra (TASR) - Úradujúci slovenský šampión AS Trenčín vstúpi do prípravy na jarnú časť aktuálneho ročníka futbalovej Fortuna ligy v sobotu 7. januára. Úvodný tréning je na programe na hlavnom ihrisku štadióna na Sihoti.Už o tri dni neskôr je na programe prvý z doposiaľ desiatich naplánovaných prípravných zápasov. Tím Martina Ševelu odštartuje hernú prípravu v utorok 10. januára na ihrisku štvrtého tímu jesene najvyššej českej súťaže FC Fastav Zlín (13.00). Na domácom ihrisku sa predstaví v sobotu 14. januára, keď v dvojzápase privíta druholigovú Nitru (11.00 a 13.00). Informoval o tom oficiálny web AS.Nasledovať budú dve sústredenia. Prvé sa uskutoční v českom Nymburku. V rámci tohto tréningového kempu odohrá AS zápasy proti FK Mladá Boleslav a Libercu. Obe stretnutia sú na programe na ihrisku prvého menovaného klubu. Na tradičnom sústredení v Turecku sú v pláne tri zápasy. Program zatiaľ nie je definitívne potvrdený, ale istý by mal byť zápas proti chorvátskemu Hajduku Split a nórskemu prvoligistovi.Generálkou pred vstupom do druhej časti ligového ročníka 2016/2017 by malo byť domáce stretnutie proti českému druholigovému Třincu (11. februára). O týždeň neskôr mal Trenčín odohrať prvé jarné kolo proti Spartaku Myjava. Odstúpenie kopaničiarskeho klubu z najvyššej súťaže však situáciu zmenilo a realizačný tím bude na tento fakt reagovať. Pre členov širšieho kádra je pripravený v druhej polovici februára prípravný zápas proti Nové Mestu nad Váhom.