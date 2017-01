Akustický koncert Katky Knechtovej v DK Zrkadlový háj

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Katarína Knechtová nadväzuje na svoj predchádzajúci úspešný rok a úspešné turné. Šarmantná speváčka vás pozýva na svoj akustický koncert do DK Zrkadlový háj.Rok 2016 bol z pohľadu speváčky a hudobníčky Kataríny Knechtovej mimoriadne silný. Nielenže sa predstavila ako jeden z hlavných hostí na koncertoch svojej bývalej domovskej kapely IMT Smile, ale pripomenula si aj dvadsiate výročie ich spoločného singlu Nepoznám a pretavila spoluprácu s Cigánskymi Diablami a stočlenným budapeštianskym orchestrom. Okrem toho vydala album svojich najobľúbenejších piesní. Doska Premeny nie je klasickou "bestofkou", ale Katkine obľúbené piesne sú nanovo postavené v symfonických aranžmánoch. Obsahuje hity ako Muoj Bože, Spomaľ či Slnečná balada. Vyšiel v októbri a Katarína Knechtová k nemu predstavila aj nový singel FEA, ku ktorému vznikol videoklip nakrútený v New Yorku. V meste, ktoré nikde nespí, a v jeho susednom New Jersey Katka odohrala dva koncerty.Turné na podporu albumu pokračovalo v siedmich slovenských mestách a jeho záverečnou bodkou bude akustický koncert v priestoroch DK Zrkadlový háj.Vstupenky v predaji siete ticketportal a v pokladniach KZP: DK Zrkadlový háj a DK Lúky.