Aký bude príhovor novozvoleného prezidenta USA? Napíše si ho sám.

Capitol Hill Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. januára (TASR) – Donald Trump bude v piatok slávnostne uvedený do úradu prezidenta Spojených štátov. Krátko po tom, ako zloží prezidentskú prísahu, prednesie svoj prvý prezidentský príhovor.Tentoraz nenecháva novozvolený prezident nič na náhodu. Na prejav sa pripravuje, radí sa s historikmi a študuje prejavy svojich predchodcov.Trump vyvolal počas prezidentskej kampane pozornosť médií a komentátorov aj tým, že sa nepripravoval na televízne debaty so svojou súperkou. Kým Hillary Clintonová prerušila pred debatami stretnutia s voličmi a doma si nacvičovala slovný súboj so súperom, Donald Trump pokračoval v kampani. Tvrdil, že interakcia s voličmi je dôležitejšia. Clintonovú kritizoval a hovoril, že po toľkých rokoch v politike by mala všetko vedieť a nemá sa čo pripravovať. Teraz však stavil na dôslednú prípravu aj on. V piatok ho čaká prvý príhovor verejnosti z pozície prezidenta Spojených štátov.Príhovor konzultoval s historikom Douglasom Brinkleym, ktorý ho navštívil aj v honosnom sídle na Floride, kde Trump trávil vianočné sviatky. Brinkley pre televíziu CNN prezradil, že spolu diskutovali o inauguračných príhovoroch predošlých prezidentov.Trump si podľa historika píše príhovor sám. Chce ho mať krátky, ale pôsobivý. Je si tiež vedomý skutočnosti, že prejav, ako aj celá inaugurácia udajú tón jeho administratívy.Novozvolenému prezidentovi pomáhal aj jeho politický poradca Stephen Miller. Ten stál aj za Trumpovým prejavom na nominačnom zjazde Republikánskej strany v lete minulého roka, kde bol Trump oficiálne potvrdený ako kandidát strany na prezidenta.Hovorca Trumpovej inauguračnej komisie Boris Epshteyn pre spravodajskú televíziu CNN povedal, že inauguračný prejav bude optimistický a bude zahŕňať témy ako armáda, ekonomika a pracovné miesta. „“ prezradil Epshteyn.Inauguračné príhovory nových amerických prezidentov priťahujú veľkú pozornosť verejnosti. V roku 2009 si príhovor Baracka Obamu vypočulo alebo pozrelo takmer 40 miliónov ľudí. O jeho druhú inauguráciu v roku 2013 bol však už záujem oveľa nižší a sledovalo ju len 20,5 milióna ľudí.Očakáva sa, že prejav Donalda Trumpa si vypočuje oveľa viac ľudí. Jeho prvú predvolebnú debatu s Hillary Clintonovou si totiž pozrelo 84 miliónov divákov.Američania už zažili extrémne dlhé aj extrémne krátke príhovory novozvolených prezidentov. William Henry Harrison hovoril v roku 1841 hodinu a 45 minút, a to počas snehovej búrky. Najkratší príhovor mal v roku 1792 George Washington. Prezidentom sa vtedy stal po druhý raz a národu sa prihovoril len 135 slovami.