Alaves spôsobil Barcelone veľké problémy, záchrancami Suarez a Messi

Barcelona 29. januára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa síce v 21. kole španielskej La Ligy poriadne vytrápili, ale napokon doma zdolali Alaves 2:1 a potvrdili post lídra tabuľky. Na jej čele majú náskok 11 bodov pred druhým Atleticom Madrid, resp. 19 pred obhajcom a rivalom Realom Madrid.Na Camp Nou domácim tri body zachránil Lionel Messi perfektným priamym kopom v 84. minúte. Hostia vyhrávali po 23 minútach vďaka švédskemu útočníkovi Johnovi Guidettimu, ktorý je v Alavese na hosťovanie zo Celty Vigo. Hoci mala FCB tradične hru pod kontrolou, chýbala tomu ľahkosť. Tréner Ernesto Valverde v druhom polčase urobil zmeny a až po nich sa jeho tím strelecky prebudil. Debut v základe absolvoval Brazílčan Coutinho, no až po jeho odchode v 66. minúte sa Barcelone podarilo otočiť vývoj. Najprv v 72. minúte po centri Andresa Iniestu vyrovnal Luis Suarez a napokon vydretú výhru zariadil Messi. Ten je najlepším strelcom súťaže s 20 gólmi, Suarez ich dal 16. Argentínčan sa v predchádzajúcich 12 zápasoch presadil 11-krát, Suarez dal v uplynulých 10 dueloch 12 gólov."V prvom polčase sme dominovali, no mali sme príliš veľa hráčov ďaleko od ich brány. Chýbala nám tam trochu lepšia koordinácia. Bol to ťažký zápas, skomplikoval nám to aj ich rýchly gól a potom sme museli až do konca bojovať o víťazstvo," citovala agentúra DPA Valverdeho, ktorý na adresu Coutinha dodal: "Každý hráč potrebuje svoj čas na adaptáciu. Veci perfektne nefungovali od začiatku ako prišiel. Ale mne sa zdá v poriadku, chce hrať s loptou a posúva ju dobre. Toto je pre neho ďalší krok. A Bude sa zlepšovať a zlepšovať."Tréner Alaves Abelardo Fernandez po zápase neskrýval sklamanie: "Moji hráči odviedli neskutočnú prácu, preto je to také frustrujúce. Mohli sme dosiahnuť na víťazstvo alebo aspoň remízu. Chlapci si zaslúžia obrovskú pochvalu, pretože Barcelone spôsobili obrovské problémy."