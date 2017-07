Albánec, ktorý narušil futbal v Srbsku, žiada o azyl v Chorvátsku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb/Belehrad 31. júla (TASR) - O politický azyl v Chorvátsku požiadal Albánec Ismail Morinaj (35), ktorý v roku 2014 narušil dronom s vlajkou Veľkého Albánska kvalifikačné medzištátne stretnutie o postup na futbalové Euro 2016 medzi Srbskom a Albánskom v Belehrade. Informáciu priniesla dnes regionálna spravodajská televízia N1.Muža, na ktorého vydali v Srbsku zatykač, zadržali v júni v Chorvátsku, kde okamžite požiadal o politický azyl, pretože sa domnieva, že po vydaní do Srbska by nemohol rátať s korektným súdnym konaním.Súd v chorvátskom Dubrovníku síce v uplynulých dňoch rozhodol o vydaní Albánca do Srbska, Morinajov právny zástupca sa však obrátil na najvyšší chorvátsky súd. Ten sa môže prípadom zaoberať aj niekoľko mesiacov. Albánsky futbalový zväz sa obrátil na vládu v Tirane so žiadosťou, aby sa angažovala za nevydanie fanúšika reprezentácie krajiny.Spomínané futbalové stretnutie najskôr hlavný rozhodca Martin Atkinson z Anglicka po incidente prerušil a po desiatkach minút čakania ho napokon predčasne ukončil vzhľadom na neochotu albánskej reprezentácie pokračovať z obáv pred útokmi srbských fanúšikov v stretnutí. UEFA rozhodla, že z kontumačného víťazstva 3:0 sa napokon tešila reprezentácia Albánska.