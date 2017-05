Albánski politici dosiahli kompromisnú dohodu ohľadne sporných volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tirana 18. mája (TASR) - Albánske vládne a opozičné strany dosiahli dnes kompromisnú dohodu zameranú na riešenie politickej krízy, ktorú vyvolali spory okolo júnových parlamentných volieb. Dohoda zrejme vyústi do odkladu termínu hlasovania, informovala agentúra AP.Opozičné strany sa obávali manipulácie volieb zo strany súčasnej vlády a hrozili preto ich bojkotom. Požadovali, aby krajinu do volieb, pôvodne naplánovaných na 18. júna, doviedol prechodný kabinet.Kompromisnú dohodu, ktorej podrobnosti zatiaľ neboli zverejnené, sa podarilo dosiahnuť vďaka sprostredkovateľskému úsiliu Spojených štátov a Európskej únie. Jej dosiahnutie bolo oznámené po niekoľkohodinovom rokovaní premiéra Ediho Ramu a hlavného opozičného lídra Lulzima Bashu, ktoré sa skončilo až dnes nadránom.vyhlásil Basha, s tým, že podrobnosti budú oznámené neskôr. Dosiahnutie kompromisu potvrdil aj premiér Rama.Základom dohody sa stal plán označovaný ako McAllister Plus, ktorý navrhol poslanec Európskeho parlamentu David McAllister. V rokovaniach albánskych strán sa intenzívne angažoval vysoký predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA Brian Yee a tiež americký veľvyslanec v Tirane Donald Lu.Albánska opozícia už od februára bojkotuje zasadnutia parlamentu, čím blokuje spustenie dôležitých reforiem súdnictva, ktoré požaduje Európska únia.Týmito reformami, a tiež uskutočnením slobodných a spravodlivých volieb, Brusel podmieňuje otvorenie rokovaní o vstupe krajiny do EÚ.