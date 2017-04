Albánsky parlament nezvolil nového prezidenta druhý deň po sebe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tirana 20. apríla (TASR) - Albánsky parlament nezvolil ani dnes, druhý deň po sebe, nového prezidenta krajiny, pretože nebol nominovaný žiadny kandidát. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Vládna ľavicová koalícia dnes nenavrhla žiadnych kandidátov a vysvetlila to tak, že sa snaží o širší konsenzus, ktorý by zahŕňal aj stredopravú opozíciu v parlamente. Vládna koalícia nenominovala kandidáta ani v stredu.Opozícia bojkotuje parlament už od februára, pričom požaduje, aby Albánsko priviedol k parlamentným voľbám 18. júna prechodný kabinet. Opozícia totiž obviňuje súčasnú vládu, že by mohla voľby zmanipulovať.Kandidáti na päťročné funkčné prezidentské obdobie sú navrhovaní skupinou najmenej 20 zákonodarcov v 140-člennom parlamente. Voľba nového prezidenta prebieha v piatich kolách. Hlava štátu má v Albánsku prevažne reprezentatívnu úlohu a môže vykonávať maximálne dve funkčné obdobia.