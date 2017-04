Albánsky parlament opäť nezvolil prezidenta: Nenominovali kandidátov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tirana 27. apríla (TASR) - Poslanci albánskeho parlamentu ani dnes - na tretí pokus - nezvolili nového prezidenta krajiny, keďže na tento post doposiaľ nebol nominovaný nijaký kandidát. Informovala o tom agentúra AP.Ľavicová vládnuca koalícia totiž ani tentoraz nenavrhla do tejto funkcie žiadnych kandidátov. Svoje počínanie vysvetlila tým, že sa snaží o dosiahnutie širšieho konsenzu, ktorý by zahŕňal aj stredopravú opozíciu. Rovnaká situácia sa v albánskom parlamente odohrala už dvakrát aj minulý týždeň.Vládnuca Socialistická strana Albánska (PS) tvrdí, že parlament by už v prípade zvolenia nového prezidenta dlhšie vyčkávať nemal, nakoľko opozícia sa odmietla zúčastniť na akomkoľvek dialógu s vládou.Opozícia bojkotuje parlament už od februára, pričom požaduje, aby Albánsko priviedol k parlamentným voľbám 18. júna prechodný kabinet. Súčasnú vládu upodozrieva z toho, že by nadchádzajúce voľby mohla zmanipulovať.Prezidentských kandidátov navrhuje v Albánsku skupina najmenej 20 zákonodarcov. Prezidentský úrad má prevažne reprezentatívny charakter, jedno funkčné obdobie trvá päť rokov a ústava pripúšťa maximálne dve funkčné obdobia.Albánsky 140-členný parlament vyberá prezidenta v piatich kolách. V prvých troch musí víťaz získať najmenej tri pätiny hlasov. Po troch neúspešných kolách prezidentskému kandidátovi postačí už len jednoduchá väčšina hlasov.