Albánsky premiér vyzval Srbsko, aby uznalo suverenitu Kosova

Albánsky premiér Edi Rama (vľavo) a srbský prezident Aleksandar Vučič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tirana 25. júla (TASR) - Albánsky premiér Edi Rama vyzval dnes Srbsko, aby uznalo suverenitu Kosova, argumentujúc tým, že takýto krok by prispel k stabilizácii balkánskeho regiónu. Informuje o tom agentúra AP.Rama ďalej uviedol, že uznanie nezávislosti Kosova by bolo zo strany BelehraduPremiér zároveň vyzval Kosovo aj Srbsko, aby pokračovali v dialógu sprostredkovanom Európskou úniou. Obe krajiny sa nachádzajú v rozličnom štádiu procesu integrácie do EÚ.Rama po svojom nástupe do funkcie pred štyrmi rokmi inicioval bilaterálne rozhovory medzi Albánskom a Srbskom. Vzťahy medzi týmito štátmi sú totiž naštrbené ohľadom otázky Kosova, kde žije albánska etnická väčšina.Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Jeho suverenitu dosiaľ uznalo 114 členských krajín OSN vrátane USA a väčšiny členských štátov EÚ, Srbsko, Rusko ani Slovensko však nie.V Albánsku sa v pondelok ujal funkcie nový prezident Ilir Meta. Dlhoročný politik prisľúbil, že bude dodržiavať ústavu a zákony, rešpektovať občianske práva a slobody, brániť nezávislosť krajiny a slúžiť záujmom jej občanov.