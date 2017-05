Albánsky prezident stanovil termín parlamentných volieb

Bujar Nishani, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tirana 21. mája (TASR) - Albánsky prezident Bujar Nishani dnes rozhodol, že nadchádzajúce parlamentné voľby sa v krajine uskutočnia 25. júna. Voliči tak budú hlasovať o týždeň neskôr, ako bolo pôvodne naplánované, čo vychádza z kompromisnej dohody medzi vládnucimi socialistami a opozičnou Demokratickou stranou Albánska.Opozícia od februára bojkotuje parlamentné schôdze a nezaregistrovala sa do volieb vzhľadom na presvedčenie, že ich vláda zmanipuluje. Znepriatelené politické tábory však uplynulý štvrtok dosiahli dohodu, k čomu prispelo sprostredkovateľské úsilie Spojených štátov a Európskej únie.Hoci bol parlament v Tirane pred očakávanými voľbami rozpustený, poslanci by mali v pondelok ešte raz mimoriadne zasadnúť v súvislosti so zmenou obsadenia siedmich ministerských postov, ktoré premiér Edi Rama poskytol opozičným demokratom. Zákonodarcovia by mali hlasovať aj o vytvorení orgánov s úlohou preveriť minulosť približne 800 sudcov a prokurátorov, čo bolo rozhodujúcou požiadavkou EÚ pred začatím prístupových rokovaní s Albánskom.