Albertini predstavil v Bratislave kemp: Mladým dať skúsenosti veľkých

Demetrio Albertini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júna (TASR) - Dvojnásobný víťaz Ligy majstrov Demetrio Albertini je v tomto lete patrón talianskych futbalových aktivít na Slovensku. Ikonický stredopoliar slávnej éry AC Miláno v utorok v Bratislave zdôraznil, že mladým talentom treba dať skúsenosti veľkých hráčov a to je aj hlavný zmysel Italia Soccer Camp.Práve milánsky veľkoklub začal v prvom desaťročí tohto storočia tradíciu sústredení odborníkov s malými či dorastajúcimi futbalistami v iných krajinách. Kempy AC Miláno prebiehali na Slovensku viacero rokov a v tých uplynulých sa už rozbehla séria všeobecných talianskych táborov pod názvom Italia Soccer Camp.zdôraznila Martina Hrivnáková zo spoluorganizujúcej VÚB.Franco Baresi, Gianluca Zambrotta, Salvatore Schillaci, Paolo Rossi - to sú mená bývalých talianskych hviezd, ktoré sa takým či onakým spôsobom podieľali na rozvoji projektu v Bratislave, na ktorom však participujú deti z celej krajiny.konštatoval Marco Schembri, generálny manažér kempu.Demetrio Albertini je zástupca Klubu talianskych majstrov, spolku bývalých reprezentantov "squadra azzura". Päťnásobný šampión talianskej ligy a 79-násobný reprezentant svojej vlasti o bratislavskom kempe (3.-7. júla) povedal:Dejiskom letného tábora talianskeho futbalu pre deti od 7 do 14 bude areál FC Petržalka Akadémia.