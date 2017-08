Albrightovej otvorená kritika: Trump nie je normálny

Madeleine Albrightová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. augusta (TASR) – Donald Trump nie je normálny a Spojené štáty sa opäť musia postaviť za svoje hodnoty. V rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu MSNBC to povedala dlhoročná diplomatka Madeleine Albrightová.uviedla Albrightová.Bývalá americká ministerka zahraničných vecí a veľvyslankyňa USA pri Organizácii Spojených národov (OSN) takto reagovala na slová a správanie šéfa Bieleho domu po udalostiach v Charlottesville. Trump je v týchto dňoch predmetom ostrej kritiky zo strany médií, komentátorov, analytikov aj politikov za to, že po víkendovej násilnej demonštrácii v Charlottesville dostatočne neodsúdil pravicový extrémizmus.uviedla Albrightová, ktorá už ako dieťa zažila, čo je to nesloboda a nenávisť. Jej rodina musela dvakrát utiecť z Československa - raz pred nacistickou, druhý raz pred komunistickou totalitou.Albrigtová povedala, že je hrdá na americké hodnoty a americkú úctu rôznorodosti a otvorenosti. Američania musia podľa nej za tieto hodnoty opäť bojovať, pretože to, čo sa v týchto dňoch deje, topovedala diplomatka.Albrightová je českého pôvodu, jej otec Josef Korbel (pôvodne Körbel) bol kariérnym diplomatom, ktorý z obavy pred nacistickým prenasledovaním pre židovský pôvod konvertoval na katolícku vieru. Napokon musel z krajiny aj rodinou aj tak utiecť. Druhú svetovú vojnu prežila rodina v Spojenom kráľovstve, po jej skončení sa vrátila do Prahy, ale po roku 1948 emigrovala znova, tentoraz do USA.Albrightová sa stala prvou ženou v Spojených štátoch, ktorá získala post ministra zahraničných vecí (v rokoch 1997 až 2001), a to v administratíve prezidenta Billa Clintona. Ešte predtým ju Clinton vymenoval za veľvyslankyňu USA pri OSN. V deväťdesiatych rokoch významne podporovala proces rozširovania Severoatlantickej aliancie o bývalé štáty Varšavskej zmluvy.