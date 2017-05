Album Speak, Memory skupiny Collegium Musicum vychádza na vinyle

Legenda československej hudobnej scény Collegium Musicum sa vrátila na koncertné pódia. V Košiciach 30. marca 2009 odohrala skupina prvý koncert v rámci turné Collegium Musicum Live Tour 2009. Na archívnej snímke zľava Marián Varga - klávesy, Fedor Frešo - basgitara a Martin Valihora - bicie. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 1. mája (TASR) – Jubilujúci sedemdesiatnik Marián Varga dostáva v týchto dňoch špeciálny hudobný darček. Prvýkrát vychádza vinylová verzia koncertu legendárnej skupiny Collegium Musicum z novembra 2009, album Speak, Memory.Koncertný záznam vznikol počas druhej krátkej doby „reinkarnácie“ Collegia Musica v rozmedzí dvoch večerov v bratislavskom Divadle Aréna. Skupina vtedy vystupovala takmer v pôvodnej zostave, teda Marián Varga (klávesy, hammond), Fero Griglák (gitara), Fedor Frešo (basgitara, spev), zmena je len na poste bubeníka, kde pôvodného člena Dušana Hájeka nahradil mladý Martin Valihora. Ten napriek generačnému rozdielu veľmi dobre zapadol do skupiny, priniesol aj mladícky drive a napriek mladému veku aj kus hudobného kumštu, čím skvelo doplnil“. A tak i notoricky známe kusy znejú o niečo živšie a plnokrvnejšie ako ich štúdiové verzie a aj v živej podobe sa vryli do pamäte fanúšikov tejto originálnej skupiny.Vinylová verzia vychádzajúca v týchto dňoch prináša skladby Mikrokozmos, Ulica plná plášťov do dažďa, Concerto in D, Strange Theme, Burleska, Suita po 1000 a jednej noci a Hommage á J.S.Bach, teda kompletný materiál pôvodnej CD verzie.Album Speak, Memory vychádza pre audiofilov vo veľmi zaujímavom formáte na 180g vinyle vo verzii 2 LP. Je tak po nedávno vydaných kultových a na vinyle dlhé roky nedostupných Konvergenciách druhým albumom Collegia Musica v poradí, ktorý vychádza na vinyle pod hlavičkou Pavian Records.V jednom rozhovore pred pár rokmi Fedor Frešo na otázku, ako vidí budúcnosť Collegia Musica, odpovedal lakonicky: no určite kratšiu ako minulosť... pokiaľ však budú aj naďalej znovu vychádzať skvelé veci z našej hudobnej histórie, tak ako je tomu v tomto prípade, budúcnosť vyzerá veľmi optimisticky. Názov albumu Speak, Memory znamená v preklade Prehovor, pamäť. A pamäť v tomto prípade hovorí, že veci, ktoré - i keď vznikli pred mnohými rokmi - boli robené od srdca a poctivo skvelými muzikantmi, majú čo povedať aj roky po svojom vzniku svojim verným i stále novým a novým poslucháčom.TASR informovala PR manažérka vydavateľstva Beáta Rožárová.